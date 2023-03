Storia diplomatica: Hans Freiherr von Wangenheim

Hans Freiherr von Wangenheim è stato ambasciatore in Messico , poi ministro tedesco ad Atene dal 1909 al 1912 e ambasciatore presso l’ Impero Ottomano dal 1912 al25 ottobre 1915. Malato alla fine della sua vita, è stato sostituito dal principe Hohenlohe Langenburg tra luglio eOttobre 1915.

A seguito delle accuse di complicità con le autorità turche in relazione al genocidio armeno emesse dalla stampa di diversi paesi neutrali (Svizzera, Danimarca, Stati Uniti) a maggio eGiugno 1915, ha emesso un memorandum di protesta affermando la posizione ufficiale della Germania su questo argomento.

Nella prima parte sostiene il governo ottomano sulla questione della sicurezza:

“Le misure di repressione prese dal governo imperiale dei Giovani Turchi contro la popolazione armena delle province dell’Anatolia orientale essendo dettate da considerazioni militari e costituendo un mezzo legittimo di difesa, il governo tedesco è ben lungi dall’opporsi ad esse. Esecuzione nella misura in cui la loro l’obiettivo è consolidare la sicurezza interna della Turchia e prevenire disordini ”.

L’ambasciatore von Wangenheim continua così:

“Tuttavia, il governo tedesco non può ignorare gli eccessi derivanti dall’applicazione di queste severe misure, in particolare le deportazioni di massa senza distinzione di colpevoli e innocenti, in particolare quando queste misure sono accompagnate da violenze come massacri e saccheggi”.

Se von Wangenheim si attenne a questa affermazione, il suo successore, Paul Metternich , reagì in modo molto più deciso. NelAgosto 1916, due leader dei giovani turchi, İsmail Enver e Mehmed Talat Pasha , hanno firmato un memorandum chiedendo il richiamo di Merrernich sulla sua posizione sul genocidio armeno.