Storia diplomatica: Heinrich Karl von Haymerle

Heinrich Karl von Haymerle entrò in diplomazia nel 1850. Dopo la Seconda guerra dello Schleswig, fu inviato in Danimarca nel 1864 per ristabilire i rapporti diplomatici e, successivamente, nominato ambasciatore ad Atene (1869), all’Aia (1872-1876) e infine a Roma nel 1877. A Roma godeva della simpatia di Vittorio Emanuele II, ma non era ben visto per l’attribuzione errata di un libro critico verso l’Italia, Italicae res, in realtà scritto dal fratello Alois.

Quando Gyula Andrássy si dimise da ministro degli Esteri nel 1879, Haymerle fu nominato suo successore e mantenne l’alleanza con la Germania, rispettando le decisioni del Congresso di Berlino e cercando un equilibrio nei Balcani. Dopo la nomina, si congedò da Umberto I, che però rifiutò un approccio accomodante con l’Austria.

Nel 1881, Haymerle propose un trattato di neutralità all’Italia, ma la proposta fu lasciata cadere per dissensi interni. Tuttavia, dichiarò che l’Austria non mirava all’espansione in Oriente e riconosceva i legittimi interessi italiani nel Mediterraneo. La situazione si complicò dopo l’occupazione francese della Tunisia, che peggiorò i rapporti tra Italia e Francia e riaprì le trattative con l’Austria in un clima meno favorevole.