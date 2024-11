Storia diplomatica: i podcast del ministero degli Esteri

Una nuova occasione di “ascoltare” la storia con l’ultimo episodio che si aggiunge alla serie “Storia orale della diplomazia italiana” curata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: Protagonista del podcast è l’Ambasciatore Gaetano Cortese, la cui intervista si aggiunge alle otto già disponibili sul canale “Voci dalla Farnesina” e pubblicate su piattaforme come Spreaker, Spotify e Apple Podcasts: https://diplosor. wordpress.com/gaetano-cortese/ Il podcast esplora il percorso professionale dell’Ambasciatore Cortese, ripercorrendo le esperienze maturate in oltre quarant’anni di carriera diplomatica. Tra i temi trattati figurano gli esordi in Paesi strategici durante la Guerra Fredda, come Jugoslavia e Cuba, e momenti cruciali a Washington, Bruxelles, L’Aia, oltre al periodo trascorso alla Presidenza della Repubblica con il Presidente Oscar Luigi Scalfaro. Cortese riflette, inoltre, sul suo impegno per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico delle ambasciate italiane, sottolineando l’importanza del ruolo diplomatico nell’attuale contesto internazionale.

Il progetto “Storia orale della diplomazia italiana” mira a raccogliere e rendere accessibili online interviste audio (in forma di conversazioni) con diplomatici italiani a riposo. Ideato e coordinato dall’Amb. Stefano Baldi, il progetto è stato sviluppato grazie al supporto dell’Unità per la formazione della Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione del MAECI, coinvolgendo giovani diplomatici neoassunti che, durante la formazione, si sono dedicati alla realizzazione delle interviste. Il progetto vede anche la collaborazione dell’Unità di Analisi, Programmazione, Statistica e Documentazione Storica della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica del MAECI.

Obiettivo centrale dell’iniziativa, destinata a crescere con nuovi podcast, è fornire un contributo storico per favorire la conoscenza e la diffusione della tradizione diplomatica italiana. Le testimonianze raccolte consentono di conservare e tramandare la memoria storica dei diplomatici italiani, attraverso le loro stesse voci.

Tutti i podcast della serie possono essere ascoltati alla pagina dedicata: https://diplosor. wordpress.com/storia-orale- della-diplomazia-italiana/