Storia diplomatica: Joachim von Ribbentrop

Joachim von Ribbentrop. Uomo politico e diplomatico tedesco, nato a Wesel il 30 aprile 1893. Prima della guerra mondiale, fu per quattro anni nel Canada, dandosi al commercio; tornato in patria dopo lo scoppio delle ostilità, prese parte alle operazioni belliche, come ufficiale degli ussari, distinguendosi. Fu anche aggregato, nel 1919, alla delegazione tedesca per le trattative di pace. Abbandonato il servizio militare, riprese nel dopoguerra la sua attività di commerciante, a capo di una ditta propria. Nel 1932 aderì al nazionalsocialismo: e da allora la sua ascesa politica fu rapidissima. Intermediario per il colloquio di A. Hitler con F. von Papen, il 4 gennaio 1933, che ebbe importanza decisiva per la successiva formazione del ministero Hitler, divenne l’uomo di fiducia di A. Hitler per la politica estera, sì da crearsi un proprio ufficio indipendente dal Ministero degli esteri; nominato ambasciatore straordinario, nel 1935. L’11 agosto 1936 fu nominato ambasciatore a Londra; ma continuò ad occuparsi anche degli altri problemi della politica estera del Reich, sempre tenendo alle proprie dipendenze il suo speciale ufficio a Berlino. E concluse infatti le trattative per il patto anticomunista prima col Giappone, poi con l’Italia. Il 4 febbraio 1938 è stato nominato ministro degli Esteri.