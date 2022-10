Storia diplomatica: Luca Pietromarchi

L’ambasciatore Luca Pietromarchi (1845-1978) è stato un protagonista della politica estera italiana durante il Ventennio: capo dello strategico Ufficio Spagna durante la guerra civile, dell’Ufficio Guerra economica allo scoppio della seconda guerra mondiale, fu anche direttore del Gabinetto Armistizio e Pace, e in quanto tale fra i principali funzionari responsabili della politica d’occupazione italiana nei Balcani. Nel 1945 fu epurato, dal momento che la sua lunga carriera suggeriva conformismo e zelante servizio al fascismo. Tuttavia, attingendo a documenti e diari inediti conservati presso la Fondazione Einaudi, questo studio getta nuova luce sull’immagine granitica dell’uomo di regime, rivelando una realtà più sfaccettata: Pietromarchi aveva ispirato e guidato la “congiura diplomatica” che impedì la consegna di migliaia di ebrei jugoslavi ai nazisti, e nell’estate del 1943 aveva preparato le trattative segrete per l’abbandono dell’Asse. Le pagine del suo diario, cui fece ampio ricorso Renzo De Felice per i suoi studi sul fascismo, permettono di avere una visione interna della crisi progressiva del regime. In qualità di capo del Gabus, Pietromarchi aveva rilevato l’improvvisazione del corpo di spedizione italiano in Spagna, mentre con l’ingresso dell’Italia in guerra registrava il cattivo stato dell’opinione pubblica nel Paese, l’insofferenza progressiva dell’establishment e i timori che «in caso di vittoria l’Europa [sarebbe rimasta] sotto l’egemonia germanica» (Pagine inedite, a cura di P. Soddu, 1997, p. 483). Tra la fine del 1942 e gli inizi del 1943, fu protagonista di alcuni incontri in Vaticano con il cardinale Giavan Battista Montini e poi con Pio XII, dal resoconto dei quali si deduce la preoccupazione non solo per la salvaguardia di Roma e per la possibilità che tutta l’Italia fosse trasformata in un «teatro di guerra», ma anche per gli assetti futuri nazionali e internazionali, condividendo con il pontefice la necessità di costruzione di un ordine mondiale in cui i diritti essenziali, umiliati se non annullati dalla guerra, fossero sottoposti al potere giudiziario (p. 488). Condizionato anche dal clima generale di disfacimento, Pietromarchi nutriva sfiducia nei confronti della rappresentanza politica di tipo classico e del sistema dei partiti ed era scettico sul suffragio universale, portatore di una concezione elitaria in cui le scelte politiche fossero appannaggio di corpi tecnici dotati di capacità e competenza specifiche (pp. 494 s.). Già da tempo convinto della necessità di un distacco dalla Germania, in qualità di capo del Gabap si impegnò in prima persona per mettere al riparo cittadini italiani ed ebrei dall’operato delle truppe tedesche sui confini orientali (Croazia, Grecia: Documenti Diplomatici Italiani, Serie IX (1939-1943), vol. 10, p. 897). Posto a capo dell’Ufficio studi e documentazioni il 21 aprile 1943, fu a contatto con i vertici militari per la fuoriuscita dal conflitto. Facendo parte di quel gruppo di diplomatici che non seguirono Mussolini a Salò, fu messo sotto accusa dalla Repubblica sociale italiana per aver collaborato all’armistizio, e fu dimissionato d’ufficio dal Ministero il 31 dicembre 1943. Con d.m. 27 novembre 1945 fu collocato a riposo per decisione della Commissione di epurazione, che gli imputava la partecipazione attiva alla vita politica del fascismo. Costretto a emigrare a San Paolo del Brasile, dove entrò in contatto con gli imprenditori Matarazzo, nell’estate del 1947 ricevette comunicazione della revoca del provvedimento di epurazione da parte del Consiglio di Stato e assunse così, nel giugno del 1948, la funzione di delegato aggiunto per la cooperazione europea, lavorando per la gestione del piano Marshall. Nel settembre del 1949 Carlo Sforza lo nominò, con rango di ambasciatore, capo della Delegazione economica per il rinnovo dell’accordo commerciale con il Brasile. Nel 1950 fu capo-missione ad Ankara e due anni dopo arrivò la nomina ad ambasciatore di ruolo. Accolto molto cordialmente dagli ambienti governativi turchi, interessati a una collaborazione per la sicurezza nel Mediterraneo, Pietromarchi si impegnò per i buoni rapporti tra i due paesi, cercando anche di favorire l’ammissione della Turchia alla Nato. Esiti più controversi ebbe invece la missione a Mosca, dove presentò le credenziali il 2 ottobre 1958. La nomina di Pietromarchi, vicino alla Democrazia cristiana e in buoni rapporti, oltre che con il Vaticano, con Giovanni Gronchi e Amintore Fanfani, da parte italiana sembrò la più confacente per migliorare le relazioni bilaterali, trattandosi di un funzionario dotato di grande esperienza tecnica, al di sopra di ogni sospetto di filo-comunismo e nello stesso tempo convinto che «la più scrupolosa lealtà all’alleanza [atlantica … potesse] benissimo conciliarsi con una politica di intima amicizia con l’Urss» (I diari, a cura di B. Bagnato, 2002, p. 3). Favorire la distensione costituiva per l’Italia un’occasione di rilancio della propria politica estera, ciò che era in sintonia con la svolta neo-atlantica di Fanfani. Pietromarchi cercò di operare su queste basi, riuscendo a vincere la freddezza sovietica rispetto alle vecchie questioni dei prigionieri italiani in Russia e delle riparazioni di guerra, sulle quali venne raggiunta un’intesa nel 1959. Fu lui a gettare le basi per un miglioramento dei rapporti economici e culturali tra i due paesi, ma la visita di Gronchi in Russia organizzata per i primi di febbraio del 1960 non ebbe gli esiti sperati, perché il presidente venne travolto dalle escandescenze di Nikita Chruščëv soprattutto in merito al problema tedesco. Alcuni tra i maggiori opinionisti italiani di estrazione moderata (Luigi Barzini jr, Alfio Russo, Cesare Zappulli, Ugo D’Andrea, Giovanni Ansaldo) disapprovarono l’azione diplomatica di Pietromarchi, giudicando la visita inopportuna e mal preparata. Secondo l’ambasciatore invece, gli ambienti di centro-destra – lo stesso Giuseppe Pella, ministro degli esteri al seguito di Gronchi, definì la visita «una tragedia» (p. 328) – avevano drammatizzato l’evento per allontanare l’ipotesi di un’apertura a sinistra. Ma Pietromarchi fu sempre cosciente della complessità della sua missione, sulla quale gravavano da una parte i timori russi che una effettiva distensione internazionale avrebbe ‘occidentalizzato’ il mondo comunista e dall’altra le preoccupazioni degli ambienti di governo italiani che un miglioramento dei rapporti con l’Urss avrebbe favorito il Partito comunista italiano, in costante crescita elettorale. Richiamato ‘freddamente’ a Roma, fu collocato a riposo nel marzo del 1960 per sopraggiunti limiti di età.

Ottimo e prolifico scrittore, pubblicò numerosi saggi frutto delle sue esperienze (cfr. Materiali per una bibliografia dei funzionari del Ministero degli Affari Esteri, a cura di V. Pellegrini, Roma 1999, pp. 207-210) e un gustoso libro sull’ «arte diplomatica» efficacissimo nel restituire «il fascino dell’ambasciata».

Morì a Roma il 2 luglio 1978.