Storia diplomatica: Manio Acilio Glabrio

[Domiziano] Mandò a morte molti senatori, tra questi parecchi ex consoli: tra cui Civica Cereale, proprio mentre era proconsole in Asia, e Salvidieno Orfito, Acilio Glabrione, già in esilio, come fomentatori di una rivoluzione, e gli altri per motivi futili. Le espressioni usate da Svetonio potrebbero avere un carattere politico per Cereale e Salvidieno, ma non per Glabrio che molti indizi lo additano come appartenente alla religione cristiana. A conferma di ciò, il monaco bizantino Giovanni Xilifino, vissuto nell'XI secolo e che trascrisse, per altro in modo molto libero e perciò non sempre attendibile, la storia romana di Dione Cassio, sostiene che in quell'anno molti nobili e alcuni appartenenti alla famiglia imperiale, furono condannati a morte per ateismo, insieme ad altri personaggi che avevano abbracciato "i costumi e le persuasioni dei giudei". Sappiamo dalle fonti che i cristiani venivano considerati atei per il loro rifiuto di compiere sacrifici agli Dei pagani. Da altri storici romani sappiamo inoltre che Manio Acilio Glabrio venne condannato insieme a Flavio Clemente e a Flavia Domitilla, entrambi di religione cristiana. Vediamo ancora come Svetonio racconta l'accaduto: ( Domiziano) Infine fece uccidere tutto ad un tratto, per il più leggero sospetto e quasi nell'esercizio stesso del consolato, suo cugino Flavio Clemente, personaggio assolutamente inattivo, di cui, pubblicamente, aveva destinato i figli, ancora piccoli, ad essere suoi successori e a perdere i loro nomi precedenti, per chiamarsi uno Vespasiano e l'altro Domiziano. Fu soprattutto questo delitto ad affrettare la sua morte." "In quello stesso anno, Domiziano mise a morte, con molti altri, Flavio Clemente, allora console, malgrado fosse suo cugino e marito di Flavia Domitilla, sua parente. Tutti e due furono condannati per crimine di ateismo. Con questo capo di accusa, vennero condannati un gran numero di altri, che si erano fuorviati negli usi giudaici. Alcuni furono puniti di morte, altri con la confisca. Quanto a Domitilla, ci si contentò di relegarla nell'isola di Pandataria. Glabrione che era stato console con Traiano, accusato tra le altre cose, dello stesso crimine, fu messo a morte." Giovenale, compiange la fine immatura di Glabrio, a cui l'aver mostrato vacuità d'animo, combattendo con orsi numidici sull'arena, non giovò per disarmare i sospetti dell'imperatore. Questa notizia torna poi in altri scrittori, resa più drammatica e più favorevole a Glabrio: il quale avrebbe combattuto contro un grosso leone, e non di sua volontà, ma per ordine dell'imperatore. La condanna di Manio Acilio Glabrio venne effettuata nello stesso luogo in cui l'ex console fu inviato in esilio, il quale però non ci è noto, ma in seguito le sue spoglie vennero traslate a Roma e sepolte all'interno delle catacombe di Priscilla. Priscilla, imparentata con la famiglia degli Acilii era con ogni probabilità la moglie dello stesso Glabrio. La cripta degli Acilii all'interno delle catacombe, venne rinvenuta solo nel 1888 dall'archeologo Giovanni Battista De Rossi, e venne ritrovata insieme ad una lapide marmorea recante la scritta " ACILIO GLABRIONI FILIO". Negli anni a venire vennero scoperte altre incisioni con i nomi di Manius Acilius, Priscilla, Acilius Rufinus, Acilius Quintinianus e Claudius Acilius Valerius.