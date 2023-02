Storia diplomatica: Pierre Deval

Pierre Deval, nasce a Costantinopoli, ottobre 1758, e muore a Villiers-le-Belil23 agosto 1829, e fu un console generale di Francia nominato ad Algeri, capitale della reggenza di Algeri ,dicembre 1791 a luglio 1792, e di settembre 1814 a giugno 1827. Figlio di Alexandre-Philibert Deval, dragomanno del Levante a Costantinopoli, e di Catherine Mille, Pierre Deval tra i27 agosto 1765 al College de Clermont, futuro liceo Louis-le-Grand come ” giovane delle lingue “, e si è laureato ad agosto 1774. Fu nominato per il suo primo incarico di dragomanno a Seyde e successivamente prestò servizio a Latakia, Aleppo e Alessandri a come cancelliere. Nominato vice-console a Baghdadil27 agosto 1786. Rifugiato a Costantinopoli per tutto il periodo rivoluzionario, tornò in Francia nel 1803 e vi rimase fino al 1814.

il 12 settembre 1814, fu nominato console generale ad Algeri. il30 aprile 1827, il dey Hussein apprende che l’establishment francese La Calle è stato fortificato senza il suo consenso, e convoca Pierre Deval. Hussein chiede il rimborso del debito al console francese, che non avendo potere decisionale si limita a trasmettere il messaggio del re. Pazzo di rabbia, lo colpisce tre volte con il suo scacciamosche con il suo ventaglio. Questo affronto provoca il blocco della costa algerina da parte della Francia e il ritorno di Deval in Francia (giugno 1827), preludio alla conquista dell’Algeria .

Quando torna in Francia, luglio 1827, Pierre Deval scopre di avere la malaria, malattia per la quale è morto in Francia nel mese di Agosto 1829.