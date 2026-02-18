Storia e statistiche dell’atletica in Campania, alla Canottieri Napoli il libro di Rino Manzo

Giovedì 26 febbraio alle ore 17,30, al Circolo Canottieri Napoli, verrà presentato “100+anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania”, il primo libro interamente dedicato ai racconti, ai protagonisti e alle statistiche dell’atletica leggera nella regione, dal tardo Ottocento fino al 2025.

Il volume è stato scritto da Rino Manzo, già dirigente sportivo di lungo corso e stella d’oro del Coni, e da Fausto Narducci, già redattore capo della Gazzetta dello Sport, con prefazione di Stefano Mei, presidente nazionale della Federazione Italiana dell’Atletica Leggera (Fidal), ed è edito da LeVarie edizioni.

Testimonial della presentazione sarà la campionessa europea dei 5000 metri Maria Guida, mentre interverranno campioni e atleti del passato e del presente dell’atletica leggera campana.

Nell’ambito dell’evento, Fidal Campania premierà gli atleti della regione che si sono distinti per risultati e prestazioni nella stagione agonistica 2025.