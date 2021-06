Storia: scoperta, ‘Il Milione’ di Marco Polo tradotto in latino dai frati domenicani

Venezia, 10 giu. – (Adnkronos) – Il “Milione” di Marco Polo (1254-1324) fu tradotto in latino-veneziano dai frati predicatori di San Giovanni e Paolo di Venezia per agevolarne la diffusione e renderlo una sorta di guida per l’evangelizzazione dell’Oriente. Lo rivela la scoperta di una pergamena datata 31 marzo 1323: il ritrovamento da parte di un gruppo di studiosi dell’Università Ca’ Foscari ed apre nuovi scenari sul rapporto stretto tra il mercante e viaggiatore veneziano Marco Polo e i frati domenicani della basilica dei Santi Giovanni e Paolo.