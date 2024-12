Storico, Italia in medaglia a un mondiale di tennistavolo

Roma, 30 nov. (askanews) – Danilo Faso entra nella storia del tennistavolo azzurro. L’atleta della Virtus Servigliano, 14 anni, ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati del mondo Under 15 a Helsingborg (Svezia). Mai nessun azzurro prima d’ora era salito sul secondo gradino del podio in una manifestazione iridata assoluta o giovanile. Nel doppio maschile, col colombiano Emanuel Otalvaro, Faso è stato battuto in finale dalla fortissima Cina per 3-0, squadra leader incontrastata da sempre nel ping pong. Ma l’argento è storia. Una gioia indescrivibile per l’Italia e per la piccola realtà di Servigliano, per una notte salita alla ribalta internazionale.