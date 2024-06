“Storie brevi” è il nuovo singolo di Tananai e Annalisa

Milano, 5 giu. (askanews) – Esce oggi “Storie brevi”, il nuovo singolo di Tananai e Annalisa, per la prima volta insieme dopo l’emozionante duetto all’Arena di Verona lo scorso maggio. “STORIE BREVI” è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 7 giugno 2024 per Eclectic Records in licenza Capitol Records (Universal Music)/Warner Music.

Scritta da Tananai e Annalisa, insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ne ha curato la produzione insieme allo stesso Tananai, “Storie Brevi” racchiude alla perfezione l’anima pop e cantautorale di entrambi gli artisti, le cui voci si mescolano e si intrecciano senza fatica. Il beat che fin dalla prima nota è protagonista della melodia immerge l’ascoltatore in un’atmosfera quasi sognante, con i protagonisti distesi su un prato di campagna in una calda giornata estiva.