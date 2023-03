Storie di donne e di rinascita, evento a Brusciano

Si è svolto presso la sala consiliare del Comune di Brusciano l’incontro “Storie di donne e di rinascita” un evento fortemente voluto dal Sindaco Romano e dalla sua giunta per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche che hanno visto cambiare radicalmente il ruolo della donna nell’ultimo secolo. Conquiste da rinnovare ogni giorno per ricordare che ancora Oggi le donne sono vittime di discriminazione, abusi e violenze in ogni parte del mondo, anche in quei paesi che hanno fatto grandi passi in avanti per la parità di genere.

Sono intervenuti la Dott.ssa Cordelia Vitiello – Presidente ospedale Villa Betania, Dott.ssa Daniela Lourdes Falanga – Presidente Arcigay di Napoli, Dott.ssa Anna Borriello – Presidente associazione culturale “Luci ed Ombre”, i saluti sono stati rivolti dal Sindaco – l’Avv.Giacomo Romano e dalla Dott.ssa Giuseppina Liberti – Assesspre Pari Opportunità del Comune di Brusciano; a moderare l’incontro il Dott. Renaoto Grimaldi – Responsabile del settore 9 del Comune di Brusciano.

“L’incontro è stato un insieme di testimonianze di Donne ed un viaggio nel genere femminile. Abbiamo fortemente voluto quest’evento perchè anche quest’anno la Festa della donna è funestata da tragici fatti di cronaca, che ci consegnano ancora violenze e femminicidi. Io e la mia amministrazione ci battiamo dall’inizio del mandato per creare una cultura della non violenza e continueremo a farlo, anche con iniziative come quella che si è svolta oggi” così afferma il Sindaco Romano

L’incontre è stata anche l’occasione per donare una targa come premio per la festa della donna alla Maestra Rosa di Napoli per la forza, il coraggio, la resilienza, l’alto valore sociale e l’impegno al servizio della comunità.