Storie vere raccontate come se si trattasse di romanzi

La storia infinita é il titolo di un film di fantascienza della metà degli anni ’80. Il protagonista, un adolescente, viene risucchiato da un libro di storia che lo porta nel passato. Le sue avventure sono varie e fantastiche a differenza di alcune vicende attuali che di strabiliante hanno poco, se non proprio niente. I mezzi che diffondono su carta o a mezzo etere quanto accade su questo mondo, di buono e di cattivo avviene, stanno esasperando alcune loro caratteristiche che non sempre convincono quanti, occasionalmente o abitualmente, attingono a quelle fonti. Senza mancar di rispetto a nessuno dei protagonisti delle vicende innanzi accennate, è necessario quanto meno incasellare nello spazio che di solito ospita quel tipo di fatti, le informazioni adeguate che riguardano l’argomento, specifico, né di più né di meno.

In tale maniera risulterebbero meglio utilizzati lo spazio e il tempo se in essi potessero essere riportati altri fatti salienti. Pur non avendo all’ apparenza nessuna peculiarità che possa farli considerare coinvolgenti, questi altri eventi dovrebbero allertare l’umanità su quanto sta sul punto di dover essere affrontato. Per ciò che riguarda in specie l’attuale, ormai durato da fin troppo tempo, stato di disagio che attanaglia alcune classi sociali dappertutto in Occidente, è importante evidenziare che esso attualmente non è esposto chiaramente nella drammaticità che lo distingue. Esposto con caratteri lapidei, ciò significa che la povertà, madre naturale dell’indigenza, è in agguato in tutto l’Occidente come fatto nuovo, in Oriente come dilatazione di quella già esistente. La genesi del fenomeno non avrebbe dovuto cogliere di sorpresa i responsabili che osservano professionalmente l’andamento delle produzioni, in primis quelle agricole. Non é andata cosi e quindi si può pensare senza ombra di dubbio che la frittata é giá in buona parte fatta. Quel che è più preoccupante è la mancanza di una volontà concreta di iniziare a adottare contromisure valide a far fronte agli inconvenienti accennati.Come se non bastasse, la prima superpotenza, gli USA, per iniziativa del suo Presidente Trump sta adottando l’applicazione di tasse che non ha ragione di esistere. Tanto anche se i paesi percossi volessero assumere, per necessario opportunismo, una dose massiccia di metus reverentialis. Una tassa che vale il 200% del valore di un bene può servire allo stato che la mette in pratica in gran parte per far cassa fuori dai suoi confini. Continuando di questo passo si potrebbe verificarsi qualcosa di simile a quanto si vede in un’ episodio di un film di Totò, dal titolo “Signori si nasce”. Avvisato dal domestico che il suo cavallo era morto per il prolungato digiuno, Totò-nobiluomo sentenziò che la morte dell’animale proprio non ci voleva, ora che si era abituato a nutrirsi solo di acqua. Delle volte il caso.