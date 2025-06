Strada sbarrata: pratiche scorrette e ripercussioni su giustizia, avvocatura e sistemi assicurativi (sanitario e Rca)

il peso di strategie aggressive e irregolari che bloccano il futuro dei giovani avvocati e mettono a rischio la sostenibilità dei settori assicurativi e della tutela legale

di Riccardo Vizzino*, Adriano J. Spagnuolo Vigorita**, Emma Vizzino***

Negli ultimi anni, un numero sempre crescente di giovani avvocati si vede costretto a rivedere profondamente le proprie aspirazioni professionali, abbandonando spesso il sogno di una carriera forense a causa delle difficoltà incontrate fin dai primi passi, tra tirocinio e primi incarichi. Tale fenomeno, da un lato frutto di una crisi economica e strutturale che ha investito il settore legale, dall’altro accentuato da pratiche scorrette sempre più diffuse, rischia di minare non solo la credibilità della professione, ma le stesse fondamenta della giustizia.

Un esempio emblematico arriva da alcune realtà territoriali, Napoli in primis, che sono divenute veri e propri epicentri di contenziosi, specie nel campo della responsabilità civile e sanitaria. Qui, il sovraffollamento degli uffici giudiziari — e in particolare l’intasamento dei magistrati onorari di pace — non è riconducibile soltanto a un aumento di cause legittime, ma anche alla diffusione di comportamenti che mettono in discussione l’etica e la trasparenza indispensabili in questo ambito.

Non è raro imbattersi in campagne pubblicitarie aggressive che propongono condizioni apparentemente vantaggiose, quali “risarcimento garantito senza anticipi di spese” o “paghi solo se vinci”. Slogan che, seppur rassicuranti all’apparenza, celano spesso una realtà ben diversa: strumenti poco chiari come procure in bianco, percentuali di parcelle sproporzionate, e una gestione centralizzata che trasforma il cliente in un soggetto passivo.

Va tuttavia sottolineato che, pur consentendo il Codice Deontologico Forense (CDF) agli avvocati di fare pubblicità, esso stabilisce limiti precisi e inderogabili. L’articolo 37 del CDF vieta esplicitamente di offrire prestazioni personalizzate senza aver ricevuto una richiesta espressa da parte dell’assistito e proibisce il reclutamento di clientela tramite mezzi contrari ai doveri di correttezza e decoro, come l’impiego di procacciatori o agenzie.

In particolare, risulta del tutto inaccettabile che un professionista legale possa sfruttare il dolore provocato da disastri o tragedie per promuoversi sui social, invitando apertamente le famiglie delle vittime a rivolgersi a lui, magari garantendo che, almeno in fase iniziale, non dovranno affrontare alcun costo economico.

Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 127 del 2023, ha condannato con fermezza questa condotta, definendola non solo immorale, ma anche pericolosa poiché influenza in modo inappropriato chi, già segnato dal dolore per la perdita o la malattia di una persona cara, cerca nella Giustizia non solo risarcimento, ma soprattutto verità e giusta responsabilizzazione dei colpevoli. Sfruttare tale bisogno legittimo per fini promozionali equivale a mercificare la sofferenza, minando così la fiducia nel sistema giudiziario e nell’intera avvocatura.

Questa dinamica non danneggia solo l’integrità della professione legale, ma soprattutto colpisce chi dovrebbe essere al centro dell’attenzione: il cittadino vittima di un torto. Invece di ricevere un’assistenza attenta e personalizzata, il cliente si ritrova a essere un numero all’interno di una “catena di montaggio” processuale, dove prevalgono logiche commerciali piuttosto che principi deontologici.

Le ripercussioni sono particolarmente gravi per i giovani avvocati, che anziché formarsi come professionisti autonomi e consapevoli, vengono impiegati come manodopera a basso costo per gestire una mole di cause standardizzate, con conseguente perdita del valore culturale e professionale del loro lavoro.

La deriva del “risarcimento garantito” e il problema delle procure in bianco

La situazione si aggrava ulteriormente nel campo della responsabilità sanitaria, dove la sofferenza viene spesso strumentalizzata da studi legali che propongono il patrocinio con formule come “risarcimento garantito” e nessun anticipo di spese. Apparentemente vantaggiose e rassicuranti, queste proposte nascondono però numerose insidie.

Innanzitutto, i clienti sono invitati a sottoscrivere procure generiche, ampie o addirittura in bianco, senza essere pienamente informati sulle attività che verranno svolte per loro conto. Mancano inoltre spiegazioni chiare sulla ripartizione degli eventuali risarcimenti e sulle reali probabilità di successo in contenziosi tanto complessi.

A queste criticità si aggiunge la consuetudine di percentuali elevate sulle somme recuperate, che possono arrivare al 40% o oltre, con conseguente ulteriore penalizzazione per la parte lesa. Inoltre, le decisioni strategiche vengono spesso prese autonomamente dagli studi legali, escludendo il cliente da ogni reale partecipazione, che resta un semplice firmatario senza voce.

Da un punto di vista deontologico, tutto ciò viola il Codice Forense, che vieta la pubblicità ingannevole e impone la piena informazione al cliente per garantire un consenso libero e consapevole. Garantire un risarcimento è infatti una promessa priva di fondamento giuridico, dato che ogni causa presenta esiti incerti e richiede competenze specifiche e un approccio individualizzato, specie nel settore sanitario.

Dietro queste campagne apparentemente “senza rischi” si cela spesso un sistema che trasforma la sofferenza in un business seriale. Studi legali si appoggiano a procacciatori, associazioni di facciata e portali pseudo-informativi che aggregano un elevato numero di pratiche senza valutare la peculiarità di ogni caso. Il paziente cessa di essere una persona con una storia clinica unica per diventare un numero all’interno di un meccanismo che privilegia la quantità e la rapidità, a discapito della qualità e della giustizia.

L’impatto sulle assicurazioni RCA e, soprattutto, sul sistema assicurativo sanitario: una criticità sottovalutata con gravi conseguenze

Le pratiche scorrette e l’uso improprio del contenzioso legale non colpiscono soltanto i singoli cittadini o la categoria degli avvocati, ma generano ripercussioni significative sul sistema assicurativo, con effetti particolarmente pesanti nel settore sanitario. La pluralità crescente di cause intentate contro strutture e professionisti sanitari, spesso infondate o basate su valutazioni approssimative, contribuisce a un incremento incontrollato delle richieste di risarcimento.

Nel campo RCA, questo si traduce in un aumento generale dei premi assicurativi, che impattano direttamente su tutti gli assicurati. Tuttavia, il problema si fa ben più grave nel settore sanitario, dove le compagnie assicurative si trovano di fronte a un volume elevatissimo di denunce che, anche quando prive di fondamento, devono essere gestite e spesso risarcite per difficoltà nella valutazione tecnica e per la mancanza di efficaci filtri preliminari.

La conseguenza è un vero e proprio sovraccarico del sistema assicurativo sanitario: l’aumento esponenziale dei contenziosi determina un innalzamento dei costi assicurativi, con premi che crescono costantemente, rendendo oneroso per medici e strutture sanitarie mantenere coperture adeguate. Inoltre, molte compagnie, per contenere il rischio, tendono a restringere le polizze o a evitare di assicurare categorie particolarmente esposte, creando così un fenomeno di “desertificazione assicurativa” che lascia scoperti professionisti e pazienti.

Questa situazione alimenta un circolo vizioso: da un lato, i costi più elevati e la paura di contenziosi ingiustificati spingono gli operatori sanitari verso una pratica difensiva, a scapito della qualità delle cure; dall’altro, la fiducia del paziente nel sistema sanitario e nella tutela assicurativa si indebolisce, minando la stessa efficacia della giustizia e della sicurezza sanitaria.

Diventa quindi imprescindibile un intervento strutturato e coordinato per migliorare la selezione delle cause, rafforzare i controlli sulla qualità delle consulenze tecniche e per contrastare le pratiche scorrette nel contenzioso, in modo da tutelare non solo i professionisti e le compagnie assicurative, ma soprattutto i cittadini e il sistema sanitario nel suo complesso.

Un quadro complesso anche sul fronte della consulenza tecnica e fiscale

Le difficoltà si estendono al settore delle consulenze tecniche d’ufficio (CTU), fondamentali nei procedimenti di responsabilità medica e assicurativa. Quello che dovrebbe essere un presidio di professionalità e trasparenza si rivela invece terreno di irregolarità e mancanza di controllo efficace.

Il problema principale è che gli organi preposti al controllo – Ordini Professionali e, in alcune circostanze, Autorità Giudiziarie – spesso restano inerti di fronte a tali anomalie. Un caso emblematico è stato segnalato dallo Studio Legale Vizzino davanti al Giudice di Pace di Marano, dove un CTU ha richiesto un anticipo sul compenso senza emettere fattura, violando così le regole fiscali.

Ancora più grave è stato il fatto che, nonostante la segnalazione e la richiesta di remissione sul ruolo, il Giudice ha definito la controversia e liquidato i compensi al perito senza quietanza, imponendo al soccombente il pagamento a favore della controparte vincente. Questa condotta configura non solo una scorrettezza, ma un potenziale danno erariale, poiché professionisti sanitari hanno percepito somme senza adempiere agli obblighi fiscali.

Le anomalie non finiscono qui. Medici di strutture pubbliche non possono iscriversi all’albo dei CTU senza previa autorizzazione dell’ASL di appartenenza, ma questo requisito viene sistematicamente ignorato. In aula capita di incontrare dirigenti medici che, dimenticando il Giuramento di Ippocrate, sembrano aver appreso come ottenere facili guadagni da questa situazione.

Non è raro che incarichi di consulenza vengano affidati a professionisti privi della necessaria autorizzazione, che spesso non rilasciano alcuna documentazione fiscale, benché si tratti di prestazioni intramoenia soggette a fatturazione.

Analoga situazione si riscontra tra i consulenti tecnici che assistono i Magistrati in cause assicurative, dove spesso si trovano periti con scarsa competenza, compromettendo così la qualità delle perizie e, di conseguenza, la giustizia delle decisioni.

In definitiva, la mancanza di controlli efficaci e la tolleranza verso pratiche opache compromettono la trasparenza e la correttezza delle consulenze tecniche, minando la fiducia degli utenti nel sistema giudiziario e nella tutela dei propri diritti.

Il futuro dell’avvocatura: tra sfruttamento e perdita di senso

Le conseguenze di questo sistema sono particolarmente dannose per i giovani avvocati, relegati a ruoli esecutivi e sottopagati, privi di formazione adeguata e inseriti in contesti che premiano la quantità a scapito della qualità.

Si tratta di una crisi culturale oltre che occupazionale, che impoverisce la professione, riducendo la pratica forense a una mera applicazione di modelli preconfezionati, senza più attenzione alla singolarità dei casi né all’etica.

È urgente una risposta istituzionale

Non è più possibile restare passivi. Serve un impegno concreto e coordinato da parte delle istituzioni.

Il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini territoriali devono vigilare e sanzionare con rigore ogni forma di scorrettezza: pubblicità ingannevole, uso improprio di procure in bianco, e pratiche che compromettono la trasparenza e la qualità dell’assistenza legale.

Gli Ordini dei Medici e i Collegi professionali tecnici devono assicurare che i consulenti operino nel rispetto delle norme e con professionalità, mentre le associazioni dei consumatori devono essere supportate per difendere efficacemente i cittadini da abusi.

Anche le autorità fiscali e giudiziarie sono chiamate a intensificare i controlli per prevenire e reprimere irregolarità fiscali e amministrative.

Conclusioni

Il risarcimento nel settore sanitario e assicurativo non può diventare una merce, né una macchina da profitto priva di scrupoli. La sofferenza umana, la fiducia tradita nel sistema sanitario, il diritto alla giustizia devono restare al centro dell’azione legale.

Solo recuperando un senso autentico di responsabilità e vicinanza al cliente, rispettando le regole e valorizzando la professionalità, si potrà garantire un futuro dignitoso e sostenibile per i giovani avvocati e per la giustizia stessa.

È il momento che tutti gli attori coinvolti — professionisti, istituzioni, associazioni e cittadini — collaborino per superare questa strada sbarrata, restituendo alla giustizia la sua funzione essenziale: quella di tutela vera, giusta e trasparente.

*avvocato, responsabile nazionale di Civicrazia contro le truffe

**avvocato

***avvocato