“Strade sicure” compie 17 anni: oltre 40mila controlli in Campania 

Oltre 40mila controlli. E’ uno dei risultati dei 17 anni di ‘Strade sicure’, l’operazione che coinvolge l’Esercito nei controlli per la sicurezza dei cittadini, in Campania. L’impegno dell’Esercito nell’area Centro Sud e nelle Isole risulta particolarmente articolato e la dimostrazione tangibile del prezioso contributo assicurato alla collettivita’ e’ rappresentata dai risultati ottenuti, si legge in una nota. Nell’ambito del Raggruppamento Campania sono infatti più di 40.000 i controlli a persone e veicoli e oltre 300 persone poste in stato di fermo, arrestate o denunciate. Dagli accertamenti effettuati, sono scaturiti i sequestri di 8 armi, 300 veicoli e più di 80 grammi di sostanze stupefacenti. Tra i 6.600 militari schierati nell’operazione, circa 200 si occupano di prevenzione e contrasto ai reati ambientali, nell’ambito dell’operazione Terra dei Fuochi, mentre 800 sono impiegati nelle stazioni ferroviarie delle maggiori città italiane, per rafforzarne i dispositivi di controllo e sicurezza. Nell’ambito dell’operazione Terra dei Fuochi, sono stati individuati oltre 200 nuovi siti di sversamento, piu’ di 70 roghi di rifiuti e sono state emesse oltre 5.800.00 euro di sanzioni amministrative.