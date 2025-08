Strage di Bologna, Bolognesi: Da Bernini detta una cosa assurda

Quell’espressione, “quello che ha detto mi sembra una cosa assurda. Non capisco questa affermazione”. Così, l’ex presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla Stazione di Bologna, Paolo Bolognesi commenta – raggiunto al telefono – le parole della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che ha definito “un comiziaccio politico” quanto ascoltato ieri sul palco della commemorazione della strage del 2 agosto 1980. “Il discorso di ieri – osserva riferendosi al suo ultimo intervento in qualità di presidente dell’associazione – era un discorso che finalmente concludeva un percorso e arrivava con le ultime due sentenze di Cassazione a un punto fermo di giustizia e l’abbiamo voluto dire in maniera chiara. Il fatto che la Meloni non dica che la strage è stata fascista e, tra l’altro, che gli stragisti provenivano da un certo partito è semplicemente un voler riscrivere o ignorare quello che la storia ha fatto sapere per quanto riguarda la strage di Bologna. La Bernini non dovrebbe prendersela con me, ma con altri e non con me”. Dal palco del 2 agosto, argomenta ancora Bolognesi come associazione “non stiamo a piangerci addosso: lì noi onoriamo le vittime dicendo e chiedendo giustizia. L’associazione è riconosciuta anche dal Capo dello Stato che ha detto che” quanto avvenuto 45 anni fa “è stato un barbaro eccidio fascista, et cetera, et cetera. Se io ho fatto un comiziaccio, allora il Presidente della Repubblica che cosa è? Una persona da mettere in galera subito?”.

Ad ogni modo, puntualizza Bolognesi, “come primo dato la sera dell’1 agosto dopo che è stato preparato e messo tutto a posto, dalle virgole ai punti, il discorso” scritto per la commemorazione “lo mandiamo all’ufficio stampa del Comune e l’ufficio stampa del Comune lo manda solitamente al Prefetto per farlo poi leggere, penso, al rappresentante del Governo che viene. Questa è la prassi. Perciò – aggiunge riferendosi alla ministra Bernini – lei al 99,9% dovrebbe averlo letto prima, se poi non l’ha letto è un altro discorso”. Inoltre, “come secondo dato” prosegue Bolognesi parlando sempre della ministra, “lei dice che conosce bene la situazione di Bologna e conosce l’associazione. Noi abbiamo uno statuto che è molto chiaro e prevede dal 1981, quando ci siamo costituiti, di ottenere con tutte le iniziative possibili la giustizia dovuta. Noi dal palco del 2 agosto non stiamo a piangerci addosso o a onorare i morti nel senso di portare 85 fiori o cose di questo tipo. Queste – osserva – sono cose private che fa ogni familiare: lì sul palco noi onoriamo le vittime dicendo e chiedendo giustizia”.