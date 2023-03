Strage scuola Nashville, video polizia: irruzione e scontro con killer

(Adnkronos) – La polizia di Nashville diffonde il video che documenta l’intervento degli agenti nella Covenant School, dove una donna di 28 anni, Audrey Hale, ha ucciso 6 persone, compresi 3 bambini. Le immagini riprese dalle bodycam di 2 agenti mostrano l’azione dei poliziotti dall’ingresso nell’istituto fino al confronto con la killer, che viene uccisa nell’istituto. La versione integrale del video dura 6 minuti.

La killer di Nashville aveva acquistato legalmente sette armi da fuoco da cinque diversi negozi prima della tragedia di ieri, ha comunicato il capo della polizia della città John Drake, aggiungendo che la famiglia della ex studentessa della Covenant School – la scuola elementare privata di Nashville dove sono stati uccisi tre bambini e tre adulti – ha riferito alla polizia che la ragazza era in cura per un “disturbo emotivo”. “I suoi genitori pensavano che non possedesse armi”, ha detto Drake. “Le aveva nascoste all’interno della casa”.

La killer potrebbe aver ricevuto un addestramento, in base al suo modo di agire come tiratore durante la sparatoria di ieri. “Il sospetto era a un livello superiore – ha affermato Drake in conferenza stampa – Crediamo che ci sia stato un po’ di addestramento per essere in grado di sparare a un livello superiore. Dal video che ho visto si è allontanata dal vetro in modo da non essere un bersaglio facile da colpire”.