Strane e straordinarie possono essere le reazioni sotto stress (in particolare quello idrico)

Ieri a New York è iniziata la tre giorni mondiale dell’acqua, sotto la supervisione dell’ Onu. Una convention così importante sullo stesso argomento non era stata più organizzata dai primi anni ’70. Quando l’attenzione di una comunità è catturata da eventi di forte impatto emotivo per la loro impressionante forza distruttiva, come guerre o disastri naturali, può accadere, quasi inconsciamente, di non accorgersene e di sottovalutare alcune altre situazioni contestuali, benché anche esse gravi. Si è già verificato che non sia stata attribuita, del tutto o quantomeno non più del minimo sufficiente, la dovuta rilevanza a fenomeni naturali come la siccità, che condizionano con forza le condizioni di vita, sia nel mondo animale che in quello vegetale. Il risultato è stato l’alterazione pressoché immediata dell’equilibrio del mercato, quello della produzione agricola che continua a contrarsi. Esso, è di tipo dinamico, cioè si forma e si riadatta pressoché quotidianamente. Può spostarsi per gradi verso l’alto o verso il basso, determinando così l’ esborso monetario che i cittadini devono sostenere per il normale reperimento. Tanto perché tutto quanto vive e vegeta possa continuare a percorrere fino alla fine il suo sentiero naturale. Ciò che, quest’ anno con forte anticipo, sta tenendo con il fiato sospeso già da ora gli addetti ai lavori – agricoli e a essi collegati- di ogni punto del pianeta, è la forte carenza idrica. La portata è a trecentosessanta gradi, come dire che il mondo intero è sitibondo. Per ridurre quanto più è possibile, senza pretendere quindi di azzerare perché è un obiettivo irragiungibile, tale problema, può essere interessante osservare quanto sta succedendo, ormai da qualche anno, in Italia. L’argomento è il rinnovo delle naturali scorte di acqua che, valga la ripetizione, in tempi normali, dovrebbe avvenire in maniera naturale. È opportuno fare a questo punto una premessa. Che siano in atto mutamenti del clima è un dato di fatto e, da quanto stanno osservando i meteorologi nel corso degli ultimi anni, sono venute fuori linee di tendenza indicanti che il fenomeno del diradamento delle piogge è ancora in corso, quindi non ha raggiunto il suo acme. Imputare la causa unica di tutto ciò al mancato rispetto dell’ambiente da parte dell’uomo, condizionerebbe pesantemente la valutazione obiettiva del fenomeno. Ciò confermato, è bene far partire la disamina dalla presa d’atto che la situazione idrica del Paese quest’ anno è peggiorata rispetto a quella del 2022 e non di poco. È marzo e il livello di tutti i contenitori naturali del liquido in cui tutto ciò che vive è nato, é al di sotto di quelli critici rilevati nel corso delle estati più torride. Si può provare a imbastire una qualcosa che somigli a una scheda di magazzino ideale, del tipo di quelle usate dalle aziende, ora in formato elettronico, concernente il prodotto acqua. Essa dovrebbe contenere una sezione con gli spazi per annotare il carico e un’ altra per lo scarico. Poi, come nella migliore tradizione aziendalistica, i due segnali di allarme, quello che la scorta è al minino e quello che la stessa é al massimo. Nella sezione di carico andrebbe annotata l’acqua che sgorga dalle sorgenti, la pioggia, la neve e quanta ne è tornata allo stato liquido per lo scioglimento dei ghiacciai. In quella di scarico, accanto all’acqua da bere, per lavare, lavarsi e per innaffiare le colture, c’è una forma di dispersione massiccia. Essa fa si che metà dell’ acqua corrente attraverso gli acquedotti e destinata a raggiungere l’utenza finale, fuoriesca e vada a infiltrarsi nel sottosuolo.Tale disfunzione, intollerabile in un paese civile, ha un sua precisa definizione: carente o, in molti casi, totalmente mancante manutenzione delle condotte del prezioso liquido. Perdurando l’attuale inerzia, talvolta al limite della colpevole indifferenza e al problema della sua scarsitá, si è arrivati a definire l’acqua “oro blu”. Una prima conclusione può così essere tratta. Se, come fin’ora è accaduto e, almeno per il periodo breve-medio, continuerá a succedere, resta pressoché impossibile intervenire sui fenomeni meteorologici, sarà bene che si provveda a ridurre i consumi di acqua.Tale condotta deve essere adottata con frequenza sempre crescente insieme all’evitare sempre più lo spreco continuo, leggasi dispersione, della stessa. Entrambi i comportamenti antitetici sottraggono quantitá enormi di acqua alle disponibilità già contenute per cause naturali. S pensi che già gli antichi romani e via nel tempo fino all’ Architetto Vanvitelli, costruivano gli acquedotti con l’intento che dovessero avere durata illimitata. Prova ne è che quanti di essi sono sopravvissuti al tempo, funzionano ancora. È quindi quanto meno inquietante il salto all’ indietro fatto da chi ha costruito quelli attualmente in uso in versione riveduta e (s) corretta. Da aggiungere che il principio dei vasi comunicanti, formulato a metà del XV° secolo dal matematico belga Stevino, sarebbe stato osservato solo successivamente alle realizzazione delle opere imperiture citate sopra. Quindi, anche per costruire gli acquedotti, la conoscenza di quel principio avrebbe permesso di non dover realizzare più imponenti opere murarie in elevazione, quindi a vista. Le tubazioni cominciarono a essere messe in opera nel sottosuolo, invisibili in ogni senso… Perchè aumenti la quantità di acqua che viene giù dal cielo non c’è molto altro da fare oltre alle danze della pioggia già praticate dai Pellerossa in America. Le captazioni delle falde dal sottosuolo comportano gli stessi inconvenienti delle estrazioni degli idrocarburi, cioè arrecano danni all’intera morfologia del pianeta. Vanno pertanto usate con estrema cautela e quando il contesto non permetta altre opzioni. Molto di quanto accennato sposta la barra della risoluzione del problema dall’oggetto ai soggetti interessati. Eppure, in tempi non sospetti, sul finire del secolo precedente quello da poco terminato, il problema della disponibilità dell’acqua era già avvertito e affrontato, seppure con modalità diverse, da nord a sud. In uno dei suoi scritti il Professor Einaudi narra di come facessero i suoi antenati a non sprecare neanche una goccia di quel liquido che, nelle Langhe sitibonde, ha tutt’ora valore ancora maggiore che altrove, se possibile. Quell’ impianto fatto In casa dagli avi agricoltori del Presidente della repubblica era molto avanti come tecnologia e ancora oggi é citato in alcuni manuali di economia e politica agraria. Più precisamente nella sezione che riguarda il lavoro agricolo e la peculiare caratteristica di parte di esso, la capitalizzazione. Il problema è si antico, però richiede nuove ipotesi di soluzione. Sempre rimanendo in agricoltura, gli agronomi sostengono che la vite da il meglio di sé quando subisce uno stress idrico. Che quel tipo di sollecitazione non possa far bene anche alla mente umana? Quello attuale potrebbe esserne per l’appunto un valido banco di verifica, con l’augurio che la stessa venga superata.