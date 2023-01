“Strategia Clima”, call for ideas: candidature entro il 16 maggio

Fondazione Cariplo lancia la terza edizione della Call for Ideas “Strategia Clima”. Nata con l’obiettivo di aiutare i territori a contrastare gli effetti del cambiamento climatico attraverso la redazione e l’implementazione di efficienti Strategie di Transizione Climatica, la Call for Ideas 2023 pone specifica attenzione alla gestione della risorsa idrica. In particolare, i fenomeni estremi legati all’acqua quali siccità e alluvioni stanno assumendo una rilevanza sempre maggiore: basti pensare che nel primo semestre 2022 le precipitazioni sono state meno di un terzo delle piogge cumulate nello stesso periodo calcolato rispetto all’ultimo trentennio. Tali eventi generano impatti non solo a livello ambientale, ma anche sociale, sanitario ed economico.

È in questo contesto che F2C lancia la nuova edizione della Call for Ideas che mira, grazie a uno stanziamento di 3,2 milioni di euro, a sostenere fino a due territori in Lombardia e nelle province di Novara e VCO per la realizzazione di diverse iniziative, quali mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, revisione degli strumenti urbanistici, formazione degli amministratori e dei tecnici pubblici, monitoraggio climatico e sensibilizzazione della cittadinanza. Per facilitare l’adesione a questa terza edizione della Call, Fondazione Cariplo ha previsto la realizzazione di un ciclo di webinar che si terrà nel periodo tra febbraio e aprile 2023: un percorso di accompagnamento e formazione rivolto agli enti interessati a partecipare alla Call che fornirà dettagli utili su come scrivere l’idea progettuale, individuare gli ambiti chiave delle Strategie e le azioni da realizzare, ma anche sul ruolo del Responsabile della Transizione Climatica all’interno dei progetti finanziati. Poiché la Fondazione “ritiene indispensabile e strategico che il cambiamento climatico venga affrontato tramite alleanze territoriali, al bando potranno candidarsi partenariati tra amministrazioni locali, aree protette ed enti non profit”. La scadenza è prevista per il 16 maggio 2023.