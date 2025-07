Strategia del terrore atto secondo? Sembrerebbe di no ma la prudenza non è mai troppa

L’ esplosione di un deposito di carburanti a Roma, quasi certamente avrà fatto ritornare alla mente di molti, se non di tutti, incidenti del genere che diedero il via a fenomeni negativi, che diventarono sempre più frequenti. La matrice era quasi sempre riconducibile a un direttorio internazionale delle varie sinistre sui generis, che le corredavano ogni volta con proclami deliranti dagli stessi contenuti

Essi li diffondevano con i mezzi di contatto più strampalati, facendosi prima notare per poi ritornare nel nulla da cui erano riusciti a venir fuori. Talvolta anche a ritornarvi, se non erano sinistri quegli show che prevedevano giá dalla ideazione che gli autori ci avrebbero rimesso la vita.

Fin’ ora l’episodio romano non è stato ancora rivendicato da chicchessia, ma anche così sollecita dubbi, che non saranno affrontati in queste righe perchè comportetebbero commenti fuori luogo. In dubio absolve, criterio adottato nei tribunali dell’ Urbe e quello di cui sopra è il caso specifico per farne uso. Quindi, evitando di distrarsi – heri dicebamus…- è opportuno non perdere di vista l’evoluzione di fatti di grande importanza per il Paese, di natura decisamente diversa, ma contenenti nella loro struttura un potenziale evento sismico in grado di stravolgere dalle fondamenta istituzioni di tipo economico e finanziario particolarmente importanti. Gli stessi che contribuiscono, ormai da decenni, in maniera continuativa e consolidata al buon funzionamento del Sistema Italia in generale. Si tratta a oltranza per riuscire a adeguare due realtà finanziarie di lungo corso alla attuale mutata realtà socio economica. In modo particolare quella che prende le mossa nella parte occidentale del pianeta. Sono mesi ormai che due istituti di credito italiani, già nel secolo scorso alla ribalta dell’ Economia oltre che della Finanza non solo italiane, stanno ora cercando di intervenire nella propria fisionomia a tutto campo per adeguarsi ai tempi. Essi sono il Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca; di quest’ ultima nelle prossime righe saranno vagliati alcuni aspetti. Nel 1946 a Enrico Cuccia e Raffaele Mattioli, due brillanti giovani – all’epoca – banchieri, venne l’ idea di creare un istituto di credito a medio termine con l”oggetto allargato, come fino a allora nel Paese non ne erano presenti. Da notare che la guerra era terminata da circa un anno, per cui al suolo c’erano ancora macerie fumanti di ogni genere. Cuccia divenne in breve tempo il Presidente della sua creatura. Lo stesso sarebbe ancora oggi sarebbe defininito il Padre Padrone di quella Banca. La stessa sarebbe stata definita il “salotto buono” dell’ Imprenditoria italiana, in Via dei Filodrammatici, oggi Piazzetta Cuccia. Sulle sue poltrone si è seduto, nel tempo che rimase in carica quel Presidente, il Gotha dell’ Imprenditoria italiana.

Cuccia è stato il Banchiere più lontano dalla concezione tipo che ne hanno dato i vari accordi di Basilea: operava intuitu personae e non c’è stato, nel lungo periodo della sua attivitá, imprenditore da lui finanziato che abbia tradito le sue aspettative. Proprio in questi giorni lo stesso Istituto è alla ribalta per discutibili operazioni che da più parti, compreso il MPS, si stanno adoperando perchè vorrebbero inserirsi nel circolo dei suoi azionisti. Quel Mostro Sacro del credito preda di profanatori. Non tutti di quegli stessi avrebbero riscosso la stima e la simpatia del Vecchio Banchiere di origine siciliana. I tempi cambiano, come in effetti sono cambiati. Ciò non giustifica che a un organismo defatigato dalla congiuntura economica negativa di portata mondiale che sta operando da oltre due decenni, si decida di fare un trapianto dalla prognosi oltremodo dubbia. Per rimanere in tema, “à la guerre comme à la guerre”, con l’ augurio che si possa scrivere presto davanti a essa la parola fine.