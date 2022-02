Strategie per far crescere la propria attività nel mondo della fotografia

La passione per la fotografia accomuna un numero sempre più elevato di persone, spinte in primis dall’importanza degli scatti nei social media, ma anche dalla qualità offerta da device portatili, spesso il punto di partenza di un hobby che, con una preparazione adeguata e un’attrezzatura di alto livello, può permettere di creare le basi per una carriera in grado di dare grosse soddisfazioni.

Ma la concorrenza è tanta e muoversi nella maniera giusta a livello di marketing è essenziale per uscire dall’anonimato e per far risaltare le proprie capacità.

La pandemia, soprattutto durante l’anno dell’esplosione dell’emergenza sanitaria, ha comportato delle limitazioni che hanno penalizzato pesantemente questo settore, ma ora che la situazione sta volgendo lentamente verso la normalità, le opportunità lavorative non mancheranno di certo, ed è quindi il momento giusto per attirare l’attenzione delle persone interessate a questo tipo di servizi.

L’unica certezza è che non bastano le semplici foto, benché di qualità, a trasformare la propria passione in un business di successo. La promozione ha ancora un ruolo decisivo è può davvero fare la differenza.

Ecco 3 modi per far conoscere le proprie capacità a livello fotografico.

1. Materiale promozionale

Gli eventi importanti come le fiere, i convegni, ma anche i semplici matrimoni di amici o clienti, rappresentano tutte un’occasione imperdibile per proporre i propri servizi. I modi per farlo sono tanti e possono andare dalla distribuzione di semplici biglietti da visita o di cartoline con qualche lavoro personale di cui si va particolarmente fieri, alla creazione di articoli promozionali con tanto di logo stampato. Da questo punto di vista ci si può sbizzarrire come meglio si crede, ma le chiavette usb personalizzate sono forse la scelta migliore per tutta una serie di motivi. Prima di tutto consentono di inserire al loro interno dei file contenenti una selezione dei lavori fotografici che meglio rappresentano il servizio che si vuole offrire, e in più, si tratta di un gadget utile che quindi può essere riutilizzato e che aumenterà la visibilità del logo nel corso del tempo.



2. Uso strategico del proprio sito web

Avere un sito è di fondamentale importanza perché sulle sue pagine sarà possibile esporre il proprio lavoro fotografico e mettere tutte le informazioni utili relative al servizio che si vuole offrire. Importante è anche presentare in maniera gradevole quello che è il proprio background tecnico e personale, corredandolo con informazioni dettagliate sulle esperienze pregresse in questo campo, in modo da far capire al potenziale cliente che ci si sa muovere all’interno dell’industria fotografica.

Un altro aspetto su cui concentrarsi è quello dell’ottimizzazione dei contenuti presenti sul proprio sito, in modo che gli stessi vengano trovati facilmente dai motori di ricerca. Una strategia SEO creata da un esperto del settore può rappresentare una rampa di lancio non da poco per il proprio business perché permette di ampliare gli accessi e i contatti coi potenziali clienti.

Sempre nell’ottica della visibilità, anche i post tattici su blog e piattaforme di settore, possono permettere di estendere lo spettro della propria audience rendendola anche più variegata.



3. La centralità dei social media

Avere degli account business sulle piattaforme social e non usarli nel modo giusto può fare più male che bene alla propria attività. La strategia migliore è quella di postare in maniera regolare ma senza esagerare, in modo da tenere l’interesse dei propri contatti sempre alto, evitando però di bombardarli con annunci promozionali. Meglio concentrarsi sulla condivisione di idee e consigli che in qualche modo possono essere utili per migliorare il livello delle proprie foto, o rispondere a delle domande frequenti postate nei commenti ai post. Importante anche chiedere delle impressioni e dei riscontri sul proprio lavoro perché innanzitutto permette di analizzare il proprio lavoro con altri occhi, e in secondo luogo mantiene alto il numero delle interazioni relative alla pagina, dando una impressione positiva a chi vi accede in maniera usuale o per la prima volta.