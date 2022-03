Street art, a Napoli il più grande eco-murales anti smog del Sud

A 30 anni esatti dalla messa al bando l’amianto (con la legge del 27 marzo 1992), a Fuorigrotta è nato l’eco-murales del cambiamento, “Unlock The Change” (Sblocca il cambiamento), promosso dalle B Corp italiane (rappresentano un modello evoluto in termini di azienda sostenibile e rigenerativa) in collaborazione con la no-profit Yourban2030 e firmato dallo street artist Zed1 con PalomArt (piattaforma internazionale di arte indipendente): 370 metri quadrati di arte urbana, sostenibilità e riqualificazione. Il nuovo eco-murales, il più grande del sud Italia e realizzato con ecopitture in grado di eliminare l’inquinamento atmosferico (NOx) si trova presso la scuola secondaria di I grado Silio Italico e assorbirà ogni giorno lo smog di 79 veicoli, rende noto Yourban2030 in un comunicato. Unlock the Change è la “nuova favola” dello street artist Zed1: la favola di una bambina “che svela agli occhi di tutti noi un nuovo mondo possibile, aprendo il portone del vecchio mondo inquinato alle nuove idee di sostenibilità e di economia positiva. E non lo fa in un luogo come un altro, bensì alla periferia di Napoli precisamente a Fuorigrotta/Bagnoli, in un quartiere che ha vissuto in prima linea i danni dell’inquinamento industriale nel ventesimo secolo”. Attraverso un messaggio di sostenibilità nel segno della bellezza, spiega la nota, l’opera vuole stimolare e ispirare i cittadini, le imprese e le istituzioni ad agire per contribuire alla transizione, ormai indispensabile, verso paradigmi economici e culturali più sostenibili e rigenerativi.