Street art, Kim Jong-un protagonista dell’ultima opera di Laika

Il presidente della Repubblica Popolare Democratica di Corea Kim Jong-un torna protagonista dell’ultima opera di Laika. Dopo settimane in cui si vociferava la presunta morte di Kim Jong-un, il presidente coreano è riapparso in pubblico e la Street Artist romana ha deciso di ritrarlo nuovamente nella sua ultima irriverente opera. Kim Jong-un, infatti, era già apparso nelle opere dell’artista nella serie “No Eyez on me”. L’opera è stata pubblicata sui canali sociale della street artist e poi affissa un muro del Rione Monti, in via Urbana, di fianco alla sede delle onoranze funebri Taffo.