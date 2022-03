Street art, taglio del nastro per “Peace”: in un liceo di Salerno l’ultima opera firmata Jorit

Al liceo “Sabatini Menna” di Salerno, verrà inaugurata oggi “Peace”, l’opera di Jorit che invoca la pace e la convivenza civile tra i popoli, realizzata su una parete di grandi dimensioni del plesso di Via Pietro da Acerno del liceo salernitano. Si tratta di uno dei murales del Progetto “Right between the eyes” che la Fondazione Jorit sta realizzando grazie al finanziamento dalla Regione Campania attraverso il programma FESR. “Il murale – ha detto l’artista ai giornalisti prima dell’inaugurazione – ha un particolare significato in questo periodo. Appena usciti dalla pandemia, ci ritroviamo alle prese con una guerra alle porte. Questo e’ un messaggio di pace vera e di speranza. Vogliamo dire NO ai riarmo, troviamo piuttosto una soluzione diplomatica. Infatti, nel murale c’e’ una colomba che porta la A da War a Pace. L’occhio ritratto è l’occhio di tutti quanti noi che guardiamo con stupore e paura tutti gli eventi che sembrano molto piu’ grandi di noi. Pensiamo di non poter far nulla e invece non e’ cosi’ perche’ con il contributo di tutti possiamo costruire la pace. Ancora non abbiamo imparato dalle lezioni del passato quanto sia importante mantenere una pace e una fratellanza vera”.