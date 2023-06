Street photography ai Quartieri Spagnoli: a Foqus gli scatti di Gaetano Napolitano

Sarà inaugurata oggi, mercoledì 21 giugno, alle 19, presso la Galleria Portacarrese di Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli, la mostra fotografica “Animo popolare” di Gaetano Napolitano, dedicata a quel dedalo di vicoli a ridosso di via Toledo e ai suoi abitanti. Scugnizzi, immigrati, anziane signore dei “bassi” che si affacciano in strada trasformando in salotto i gradini di casa. E ancora le vecchie edicole votive e i nuovi murali di Maradona e dei beniamini del Napoli Calcio.

Sono oltre cento le fotografie selezionate dall’autore per raccontare l’animo e la cultura del popolo napoletano, raccolte anche in un volume, stampato da Giannini Editore, che sarà presentato da Napolitano insieme con i fotografi Luciano Ferrara e Stefano Mirabella, docenti rispettivamente presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli e Officine Fotografiche di Roma, e il giornalista e documentarista Giuseppe Pesce.

Appassionato di Street photography, Napolitano racconta il territorio attraverso i ritratti degli abitanti ripresi nella loro quotidianità, tra la vita dei bassi, affacciati alla finestra, oppure tra i colori dei mercati ortofrutticoli, tra le scenografie degradate offerte dalle pareti dei vecchi palazzi. “Sono un autentico palcoscenico di arte, storia ed urbanistica – spiega l’autore – che racconta le stratificazioni della città di Napoli e la sua storia lunga di quasi tre millenni. Lo spirito e l’anima delle persone che vivono questi luoghi sono l’espressione di irresistibili contrasti che determinano una magica bellezza che difficilmente si può trovare in altre parti del mondo, mostrando sempre grande gioia di vivere, ospitalità e disponibilità al dialogo”. In esposizione, una ventina di scatti a colori formato 50×70, più due grandi poster.

“Nel mio lavoro – aggiunge Napolitano – ho voluto congelare i luoghi e l’umanità degli stessi per come sono ora, prima che il turismo prenda il sopravvento”.

La mostra fotografica potrà essere visitata fino a domenica 30 luglio.