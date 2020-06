Streeteat Hom, ecco la casa itinerante trasformabile per una nuova condivisione

Nello scenario futuro post-Covid il modo di partecipare alla vita sociale sarà molto diverso rispetto a prima. Per ripensare le location puntando su rigenerazione sociale, urbanistica, innovazione tecnologica e tempo libero, Streeteat, l’app che ha portato lo street food oltre la strada, ha realizzato Streeteat Hom, uno spazio accogliente, mobile e innovativo dove aziende, artisti, ristoratori, musicisti possono raccontarsi. Hom, infatti, è un contenitore creato per comunicare i propri valori e far vivere esperienze nel mondo della cultura, dell’arte, della musica e dello spettacolo. Hom suona come la sillaba ‘om’ per esprimere il senso di armonia del sentirsi accolti ovunque e, difatti, il mezzo si apre con diverse combinazioni, funzionali a diverse attività, dagli eventi culturali e aziendali alle attività di branding, dai catering ai family day, fino ai road show ”Immaginiamo un congresso, una convention o un evento aziendale: prima centinaia di persone prendevano treni o aerei per partecipare a questo tipo di occasioni formative e di aggregazione. Attraverso Hom, questi eventi possono tornare a vivere in una forma nuova, itinerante, per permettere ai professionisti di formarsi nella propria città, in posti all’aperto e in totale sicurezza. Per non parlare poi di spettacoli, mostre e in tutti quegli eventi in cui il cibo è l’elemento di aggregazione per eccellenza”, spiega Giuseppe Castronovo, Ceo e founder di Streeteat.