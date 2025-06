Stretta Pornhub in Francia, Daniele Novara: Era ora, é strada giusta

Roma, 6 giu. (askanews) – “Il Governo francese ha preso la strada giusta. Finalmente un Paese ha deciso di creare un dispositivo legislativo per cui la verifica dell’età sui siti pornografici diventa un obbligo vincolante con verifiche serie piuttosto dell’ignobile click da parte dell’utente stesso”, lo ha affermato Daniele Novara, pedagogista, autore di best seller e direttore del CPP (Centro psicopedagogico per la gestione dei conflitti), intervenendo sulla decisione francese di stringere le regole d’accesso ai siti pornografici.

“Lo sappiamo tutti e tutte: l’attuale pratica finisce col consentire a un bambino o una bambina di 10, 11 anni l’accesso a contenuti per lui o lei sostanzialmente traumatici”, ha aggiunto.

“Il business del porno si sta opponendo con iniziative davvero discutibili appellandosi alla presunta libertà della rivoluzione francese”, ha proseguito il pedagogista. “Ma è libertà quella di consentire a un terrorista di avvelenare i fiumi? A un killer di sparare nel supermercato? A un inquinatore di rovinare le città? Mi auguro che al più presto anche l’Italia si allinei ai cugini francesi dando un segnale chiaro in modo che questo business pericoloso smetta di colpire bambini e ragazzi impedendo loro una crescita sessuale normale e se possibile felice”, ha concluso Novara, invitando a non addossare “tutta la responsabilità sui genitori sempre più fragili e sempre più soli nel gestire una resistenza che non può essere portata avanti senza un sostegno politico, pubblico e collettivo”.