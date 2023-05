Stretti legami con la Russia dell’ex cancelliere Schroeder

All’indomani della decisione della Spd che non caccerà il marito ed ex cancelliere dal partito nonostante i suoi stretti legami con la Russia, è la moglie di Gerhard Schroeder, Soyeon Schröder-Kim, a essere stata rimossa al suo incarico di rappresentante per laCorea del sud dell’agenzia statale di promozione del commercio con l’estero del NordReno Westfalia, NRW.Global Business, a seguito della sua partecipazione al ricevimento organizzato presso l’ambasciata di Russia a Berlino di cui l’Ambasciatore Sergey Nechaev, per il Giorno della Vittoria il 9 maggio. Ricevimento al quale era presente Schroeder stesso. Il rapporto di lavoro – durato undici anni – è stato “interrotto con effetto immediato”, ha commentato un portavoce del ministero dell’Economia della regione citata dalla Koelner Stadt Anzeiger, sottolineando come fosse stata a più riprese ribadita la richiesta ai rappresentanti di non esprimersi pubblicamente su questioni politicamente sensibili, in particolare per quanto riguarda la guerra russa all’Ucraina. Le immagini che ritraevano Schroeder e la moglie all’ambasciata hanno acuito le polemiche sull’ex cancelliere per la sua vicinanza a Vladimir Putin.