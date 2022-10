Stroncato da un infarto l’imprenditore Andrea Parisotto. Aveva 49 anni

E’ morto all’improvviso per un malore l’imprenditore Andrea Parisotto, presidente dello Sportsystem e del Museo dello Scarpone. Aveva soltanto 49 anni.

“Residente a Montebelluna, nella zona più rinomata per lo Sportsystem e per le calzature, Parisotto – si legge sul Gazzettino, tra i primi a dare la notizia della sua scomparsa -, era non solo un imprenditore ma anche un amante dello sport outdoor e sci. Era stato anche presidente della filiare americana di Scarpa per diversi anni e aveva poi aperto la Ap8 Invent Srl Holding Company, società di investimenti con specializzazione nello sviluppo di piccole imprese”.