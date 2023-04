Stroncato da un malore l’imprenditore Curzio Stirpe, fratello di Maurizio, presidente del Frosinone

Lutto nel mondo dell’industria e dello sport ciociari: è morto nella notte l’ingegner Curzio Stirpe. Aveva 71 anni. Era presidente ed amministratore delegato di ‘Impresa Benito Stirpe Costruzioni Generali SpA e presidente di ‘Stirpe Finanziaria Immobiliare Srl’. Impegnato nel mondo della rappresentanza industriale Curzio Stirpe stava completando il secondo mandato come presidente della sezione Progettazione Materiali e Impianti di Unindustria, l’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, sezione che associa 136 aziende per oltre 5.000 dipendenti. Curzio Stirpe era il fratello di Maurizio Stirpe, vice presidente di Confindustria e presidente del Frosinone Calcio. Per la società aveva seguito in prima persona la costruzione dello stadio di calcio che porta il nome del padre Benito Stirpe: anche domenica scorsa era in tribuna a seguire la partita promozione per la Serie A contro il Sudtirol. La morte dell’ingegnere è avvenuta all’improvviso nella notte a causa di un malore. Lascia la moglie Lucia Ianni, le figlie Alessandra, Annalisa e Benedetta.