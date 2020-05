Stronger Together, fare del bene ai tempi del Covid 19

di Federica Cigala

Stare lontani dalla nostra città e voler essere di aiuto anche a distanza.

Questo l’animo che ha guidato Noemi Orofino e Gaia de Leva, due giovani amiche di origini napoletane ma cittadine del mondo, a fondare la campagna no profit Stronger Together.

E così Noemi dall’ Inghilterra e Gaia dalla Svizzera, amiche sin dall’infanzia, hanno deciso di unire le loro forze per aiutare da un lato i giovani imprenditori colpiti dall’emergenza economica del Covid 19 e dall’altro le famiglie partenopee bisognose di sostegno. Tutti i profitti della campagna saranno devoluti alla Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli che si muove per sfamare le famiglie post Covid 19. Come partecipare? Basta collegarsi sulla piattaforma https://wemakeit.com/projects/stronger-together che rende visibili prodotti e servizi di qualità offerti a prezzi scontati dalle giovani imprese in campo per questo benefico progetto. Encomiabile l’ iniziativa solidale di Gaia, cofondatore di una società di eventi boutique, Brightside Group, e di Noemi, aspirante imprenditrice nel settore moda, considerando che entrambe hanno dovuto mettere in attesa i piani di crescita lavorativa a causa della crisi mondiale causata dal virus. La stessa Noemi Orofino, guarita dal Covid 19 si è da subito dedicata a promuovere il fundraiser con l’Università Federico II per finanziare, nel periodo critico di diffusione del virus nel sud Italia, l’acquisto di 600 kit per analisi rapida dei tamponi medici e relativa macchina di nuova generazione. Sostenere Stronger Together anche solo con una semplice donazione a piacere, ha più di un significato. Quello non solo di essere compartecipi di un’iniziativa sociale ad ampio raggio, ma anche quello di accendere ancor più la speranza soprattutto ai nostri giovani che l’unione, specie in questi periodi dove la luce è stata offuscata a tutto il mondo, fa e farà sempre la differenza.