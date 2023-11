Strumenti di pagamento e marketing, per l’economia un’accoppiata vincente

Nonostante tutto e tutti, quanti operano perché ogni tipo di progresso continui, procedono a darsi da fare un pò dappertutto, almeno nella parte occidentale del pianeta. Vengono così riportate dai mezzi dell’informazione anticipazioni dei programmi di ricerca e di lavoro nei vari comparti dell’ economia. Alcuni di essi di impatto immediato sull’ agire quotidiano delle popolazioni, nel caso specifico quello degli italiani. Esso va a allinearsi con quanto già accade con buoni risultati in altri paesi, anche al di fuori della UE. Uno dei settori che da qualche anno si stanno muovendo con maggiore velocità è quello degli strumenti che movimentato la finanza, sia per quanto riguarda il tradizionale consumatore finale che il gruppo industriale multinazionale.

Quale sia l’importanza che ha e, ancor più, avrà nel futuro prossimo, trova conferma nel fatto che dal 22 al 24 prossimi, a Milano, organizzato dall’ABI, Associazione Bancaria Italiana, avrà luogo il Salone dei Pagamenti, ormai giunto all’ottava edizione. Già il fatto che l’argomento sia sotto i fari degli operatori del settore da diversi anni, fa desumere quale sia l’importanza dell’argomento, Esso incrocia di traverso le diverse categorie sociali e consente l’emersione delle motivazioni che negli anni stanno facendo crescere le occasioni di utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento. Volendo usare un’ espressione ancora più recente e di più ampia portata, del denaro dematerializzato. Del resto, anche se il dato è in via di affinamento, il valore delle transazioni operate nel paese con sistemi elettronici riferito all’ anno 2023, sarà ancora in buona crescita, arrivando al 40% delle stesse. Nell’ intervista rilasciata al settimanale l’Economia del Corriere della Sera, il Presidente della stessa ABI ha illustrato, tra le altre notizie, a che punto sia la fase preparatoria da parte della BCE dell’euro virtuale o dematerializzato che definire lo si voglia. Lo svolgimento di quel lavoro è stato affidato dai vertici di quell’Istituto prima a Fabio Panetta, che dal primo del mese occupa la poltrona di Governatore della Banca d’ Italia. Ha lasciato così l’ impegno di proseguirlo a Piero Cipollone, anche egli proveniente da Palazzo Koch, già all’opera per il completamento di quella importante innovazione. Patuelli ha sottolineato che non bisogna considerare solo la valenza tecnica di quella che è destinata a assumere dal 2026 la qualità di terzo strumento di pagamento in contanti, insieme a monete e banconote. È opportuno ricordare che entrambi quegli strumenti accompagnano il progresso da tempi immemori. Per averne conferma, può bastare pensare che le monete metalliche venivano impiegate, già all’epoca della Roma imperiale, per pagare i soldati. Tale definizione fu derivata da soldus, mentre le note di banco, oggi banconote, a metà dello scorso millennio, a Firenze, furono proposte dai potenti banchieri fiorentini, oltre ai regnanti di tutta Europa, in misura di poco inferiore, ai mercanti che operavano anche molto lontano da quella città. Il Presidente dell’ ABI ha indicato anche vantaggi di altro genere del nuovo strumento di pagamento, affermando che, essendo esso tracciabile, sarà di valido aiuto per combattere diversi tipi di criminalità economica. Più precisamente, ha continuato il N° 1 di ABI, sarà un valido baluardo contro il riciclaggio, le operazioni in nero, l’evasione fiscale e altri utilizzi illeciti del denaro. Da tutto quanto espresso dal padrone di casa dell’evento milanese, il sistema bancario italiano sta accelerando la marcia del Paese verso il traguardo di una accresciuta efficienza.

Per di più indirizzando lo stesso verso un assetto sociale più consono a un paese che si posiziona tra i più industrializzati. C’e un altro argomento che sarà trattato con particolare attenzione nel corso di quel salone. Si tratta di un sistema già in uso negli altri paesi evoluti, È il Buy Now, Pay Later – compro ora, pagherò dopo – in sigla BNPL. In pratica il venditore offre al potenziale cliente direttamente- evitando allo stesso di rivolgersi a un intermediario finanziario- la possibilità di pagare in più rate, generalmente entro un anno, senza ll carico degli interessi. Si capisce da ciò che è tutt’altra faccenda rispetto al credito al consumo. Premesso che la percentuale di compratori che usano il BNPL è cresciuta nei due anni antecedenti il 2023 in ragione di percentuali a doppia cifra. Quello in corso si avvia a continuare la serie e c’è dell’altro che fa pensare alla effettiva validità, anche come strumento di marketing, di quella forma di pagamento. Su 10 intervistati sull’ argomento, alla domanda della preferenza attribuibile a chi offre quel servizio e chi no, 8 di loro non hanno esitato a esprimere la preferenza per chi lo offre. La finanza aiuta il marketing e di questi tempi è certamente un’ accoppiata vincente. Solo per colore, vale la pena indicare che qualcosa del genere nel Sud del Paese, in Campania in particolare, è sopravvissuta per tutto il secolo scorso. Era quanto facevano i rammarielli, antesignani degli attuali venditori porta a porta. Giravano con le loro valige di casa in casa e di masseria in masseria, soprattutto dove sapevano che ci fossero “ragazze da marito”. Si offrivano così ai genitori per provvedere alla fornitura del corredo nuziale o dote per le future spose e gli stessi si sarebbero impegnati, spesso era accettata la sola parola data dal compratore , a corrispondere a quei singolari commercianti il “tanto al mese”, cioè la rata convenuta, al loro passaggio in giorni prefissati. Essi venivano concordati a conclusione della vendita, le comunicazioni erano ben diverse da quelle attuali e quasi sempre rispettate. Altro fenomeno che per qualche verso può essere considerato antesignano del Bnpr, quando avvenne la prima motorizzazione di massa, realizzatasi a partire dall’inizio degli anni ’60. La FIAT per prima, seguita a ruota dalle altre case automobilistiche, cominciò a vendere con pagamento dilazionato l’oggetto del desiderio di quel tempo, soprattutto per la media borghesia, l’automobile per piccola che fosse stata. Tirando le conclusioni, se la pubblicità è definita l’anima del commercio, agevolare il regolamento delle varie partite può essere, con buona attendibilità, considerato il corpo.