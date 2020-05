Studenti Erasmus bloccati in Belgio, si muove l’Ambasciata

Molti studenti italiani Erasmus si sono trovati in Belgio e in particolare a Bruxelles durante il nefasto momento del contagio: L’Ambasciata d’Italia in Belgio di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Elena Basile, ha comunicato alle Università belghe i numeri di telefono e gli indirizzi d’emergenza riportati in questa comunicazione. Gli studenti che vogliono comunicare con l’Ambasciata sono invitati a contattarla, specificando l’Università presso cui stanno svolgendo l’Erasmus e il proprio indirizzo email.

L’Ambasciata d’Italia a Bruxelles pubblica una nota informativa in continuo aggiornamento relativa alle misure si sicurezza prese in Italia e Belgio, nonché al numero di casi e di seguire la pagina Facebook @AmbItaBruxelles e la pagina Twitter @ItalyinBelgium. Si prega infine di consultare il sito dedicato al covid-19 del Ministero della Salute belga: https://www.info-coronavirus.be/fr/ con il relativo numero d`emergenza:0800 14 689.