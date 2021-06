Studenti italiani residenti all’estero: borse di studio per l’anno 2021-2022

Il ministero degli Esteri ha pubblicato il bando per borse di studio in favore di studenti stranieri e italiani residenti all’estero (IRE) per l’Anno Accademico 2021-2022. La borsa di studio copre soltanto la frequenza di corsi sul territorio italiano e la lista dei Paesi beneficiari è consultabile su https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure. Le candidature online devono essere trasmesse entro le ore 14.00 (ora italiana) del 13 luglio 2021 usando il portale https://studyinitaly.esteri.it/en/home_borse. L’obiettivo, spiega il ministero degli Esteri, è “di favorire la cooperazione in campo culturale, scientifico e tecnologico, la proiezione del sistema economico dell’Italia nel mondo e la diffusione della conoscenza della lingua e cultura italiana”.