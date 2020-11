Studio AvvocatoGaeta assiste Adler nell’acquisizione del segmento Acoustics di Sts Group

I legali dello studio AvvocatoGaeta STAPA hanno assistito il Gruppo Adler, leader a livello mondiale nella progettazione, ingegneria e produzione di componenti e sistemi acustici e termici per il settore automobilistico, nell’acquisizione del segmento di attività dell’Acoustics della STS Group AG, società di diritto tedesco quotata alla Borsa di Francoforte. L’acquisizione comprende le attività in Italia, in Polonia e in Brasile.

Lo studio AvvocatoGaeta ha seguito tutto il processo di acquisizione dalla due diligence, agli aspetti legali a quelli fiscali e societari con il coordinamento del socio fondatore, l’avvocato Piero Gaeta. I partners dello Studio AvvocatoGaeta STAPA coinvolti nel processo di acquisizione sono gli avvocati Maurizio De Martino, Francesco Genna e Fabiana Gaeta (Team legale), insieme agli avvocati Alessandra Gaeta e Giancarlo Pagliaro (Team fiscale). Per il team Amministrazione ed Impresa hanno preso parte al processo di acquisizione Marco Russo e Mattia D’Addea. Il dottor Aurelio Gaeta ha curato le attività delle entità in Brasile.