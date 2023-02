Studio Coldiretti: Effetto siccità, ciliegi in fiore e fave fuori stagione. Natura in tilt

Il caldo anomalo e la prolungata assenza di precipitazioni manda la natura in tilt con i ciliegi gia’ in fiore e le prime fave pronte per la raccolta, mesi prima dell’appuntamento del primo maggio, nelle campagne dove per la siccita’ sono a rischio le semine primaverili. E’ quanto emerge dal monitoraggio delle Coldiretti sugli effetti del vasto campo di alta pressione destinato a durare per giorni con alte temperature senza precipitazioni. Le coltivazioni ingannate dal clima sono in anticipo con gli ortaggi in maturazione precoce e le piante da frutto che – sottolinea la Coldiretti – iniziano a fiorire fuori stagione con il rischio che il probabile ritorno del freddo e del gelo distrugga poi i raccolti. Con il caldo si estende l’allarme siccita’ dopo un 2022 che ha registrato il 30 per cento di pioggia in meno, l’assenza nel 2023 di precipitazioni significative con una temperatura a gennaio superiore di 0,96 gradi rispetto alla media storica lungo la Penisola, secondo l’analisi Coldiretti su dati Isac Cnr. L’anomalia – precisa la Coldiretti – e’ piu’ evidente al nord dove lo scorso anno sono cadute il 40 per cento di precipitazioni in meno e la temperatura a gennaio 2023 e’ risultata di ben1,41 gradi superiore alla media. Alla vigilia delle semine il fiume Po e’ a secco e al Ponte della Becca (Pavia) si trova a -3,3 metri rispetto allo zero idrometrico, con le rive ridotte a spiagge di sabbia come in estate, secondo l’ultima rilevazione della Coldiretti.