Studio Deloitte-Assifact: Rischio credito per la metà delle imprese. Factoring strumento anti crisi?

Nella fase di incertezza che sta vivendo l’economia italiana si è registrato un peggioramento delle prospettive del sistema produttivo. E’ aumentato il numero di imprese ad elevato rischio di credito o in situazione di vulnerabilità finanziaria, che hanno raggiunto quasi il 49% %del totale nel 2022 e potrebbero superare il 50% nel 2023, rispetto a circa il 42% del periodo pre-Covid. Il factoring può essere uno strumento di rilancio per le imprese in crisi?

Dalla collaborazione tra Assifact, l’Associazione italiana per il factoring che riunisce gli operatori del settore, e la società di consulenza Deloitte è nato uno studio, “Il factoring come strumento di rilancio delle imprese in crisi”, che risponde a questo interrogativo esplorando il potenziale del factoring nel contesto della crisi d’impresa e mettendo a fuoco le conseguenti opportunità nello scenario economico attuale.

Lo studio verrà presentato giovedì 30 novembre 2023 alle ore 10.30 a Milano presso la Tower Hall di UniCredit in Via Fratelli Castiglioni 12.

Dopo i saluti iniziali di Francesca Nenci, Head of Group Trade & Correspondent Banking UniCredit, e Alessandro Carretta, Segretario Generale Assifact, Antonio Zecca, Manuel Pincetti e Francesco Brunelli (Deloitte), Diego Tavecchia e Pietro Bartolini (Assifact) approfondiranno i risultati dello studio.

Seguirà una tavola rotonda, moderata da Alessia Grosso (Unicredit Factoring), cui prenderanno parte Mattia Gardellin (Clessidra Factoring), Massimo Gianolli (Generalfinance), Carlo Alberto Giovanardi (Studio Legale Giovanardi), Alberto Quagli (Università degli studi di Genova), Annarita Sofia (Confindustria) e Matteo Uggetti (Deloitte).

Il programma