Studio di Enea, Cnr e Federico II: semi d’uva contro il tumore

Una nuova arma nella lotta al mesotelioma maligno, una forma rara e aggressiva di tumore che colpisce il mesotelio, tessuto che riveste gran parte degli organi interni. Uno studio condotto da Enea, Cnr e Università Federico II di Napoli prova che alcune molecole contenute nei semi degli acini (vinaccioli) delle uve di Aglianico e Falanghina sono capaci di bloccare la crescita di cellule di mesotelioma e potrebbero essere in grado di aumentare l’efficacia delle terapie come la chemio. La ricerca è stata pubblicata su ‘Journal of Functional Foods’. In particolare, dagli studi Enea volti a caratterizzare gli estratti metabolici ottenuti da bucce e vinaccioli delle due varietà di vite campane, è emerso che soprattutto i semi di Aglianico sono molto ricchi in proantocianine – speciali molecole dalle spiccate proprietà antiossidanti – in grado di indurre nel mesotelioma meccanismi di apoptosi, cioè di morte cellulare, anche nei casi di linee tumorali che mostrano farmaco-resistenza.

L’indagine molecolare condotta dall’équipe di genetisti del Dipartimento di agraria dell’università napoletana ha evidenziato una elevata attività dei geni associati alla biosintesi delle proantocianidine. In accordo con i dati sui metaboliti, l’espressione di tali geni è apparsa fortemente influenzata dal tessuto (maggiore nei vinaccioli anziché nelle bucce) e dal vitigno, superiore nell’Aglianico rispetto alla Falanghina. Una precedente ricerca del Cnr di Napoli sull’efficacia di un trattamento combinato di un antinfiammatorio con un chemioterapico – ricordano i ricercatori – aveva evidenziato in specifiche cellule una marcata resistenza ai farmaci che ne limitava pesantemente l’efficacia. Queste stesse cellule sono ora risultate sensibili al trattamento con gli estratti di vinaccioli, evidenziano.