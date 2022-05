Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo, a Torino la decima sede. La dirigerà il nuovo socio Ezio Moro

Toffoletto De Luca Tamajo, da sempre punto di riferimento delle imprese per l’assistenza nella gestione dei rapporti di lavoro e leader nel settore dei servizi legali, continua il suo percorso di crescita con l’apertura di una nuova sede a Torino e l’ingresso nello studio come partner dell’avvocato Ezio Moro. Sarà quest’ultimo a guidare la sede torinese assieme al suo team, composto dagli avvocati Sara Micaela Giglio, senior associate, e Gregorio Malta, associate, ai quali si affiancheranno Barbara Vasoli e Stefania Scirè con funzioni di staff.

Con questa operazione, lo studio è presente oggi in 10 città – Milano, Napoli, Roma, Bergamo, Brescia, Bologna, Genova, Varese, Bari, Torino – e conta 28 soci. Lo studio è poi membro esclusivo per l’Italia dell’alleanza internazionale Ius Laboris, presente in 59 Paesi nel mondo.

“Per essere sempre più vicini ai nostri clienti abbiamo scelto di investire in professionisti di talento e di consolidata esperienza professionale, con una profonda conoscenza delle peculiarità del territorio in cui operano, – sottolinea l’avvocato Franco Toffoletto, managing partner di Toffoletto De Luca Tamajo. – Era tempo che cercavamo un partner a Torino e in Piemonte, considerando l’importanza della città nella storia e nell’economia industriale del nostro Paese. Secondo Unioncamere Piemonte, il 2021 ha visto la nascita di quasi 25mila aziende, seppure ancora in deficit rispetto ai livelli pre-Covid. Nella nostra esperienza, la gestione del capitale umano è fondamentale per la ripresa del business e il nostro obiettivo, condiviso con l’avvocato Moro e la sua squadra, è proprio quello di offrire una consulenza in tutte le aree delle risorse umane, affinché non sia più solo considerata una voce di costo, ma venga vissuta come una leva di crescita per l’impresa. E noi vogliamo aiutare le aziende a crescere e ad efficientare i processi, anche attraverso i nostri prodotti, soprattutto digitali”.

Avvocato dal 2004, Ezio Moro ha gestito lo Studio di famiglia, fondato dal padre Claudio Moro, da sempre attivo nell’ambito del diritto del lavoro e delle relazioni industriali; ha svolto la sua attività tra Torino e Como prestando la propria assistenza giudiziale e stragiudiziale a favore di imprese e gruppi di imprese di diversi settori, dalla grande distribuzione al terziario, dalle banche ed alle società a partecipazione pubblica alla vigilanza privata, dall’agroalimentare al metalmeccanico. È inoltre membro della Commissione Sindacale dell’associazione datoriale tra Istituti di Vigilanza ”Anivp – Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata” e componente dell’Assemblea del “Fasiv – Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Vigilanza Privata”.