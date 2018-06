Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati finalista ai “Le Fonti Awards”

Giovedì 21 Giugno, nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte (sede di Borsa Italiana a Milano) si è tenuta la della 39°edizione dei Le Fonti Awards®, Lo Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati ha partecipato perché selezionato come finalista. Lo studio ed i suoi partner nel corso della serata sono risultati vincitori ed hanno ritirato l’ambito premio quale boutique d’eccellenza per il settore della ristrutturazione aziendale. La cerimonia si è svolta di fronte ad una platea di imprenditori, dirigenti, partner di studi internazionali, gruppi bancari e giornalisti. Questa la motivazione con cui la giuria ha accompagnato l’award: “per il supporto di un team dinamico e specializzato, sempre in grado di assistere la clientela in modo rapido ed efficace. Per sapere assistere il mondo delle imprese attraverso la consulenza strategica e un approccio incisivo”. Le Fonti Awards® è uno dei principali riconoscimenti mondiali. Rappresenta un appuntamento itinerante che si tiene nei più strategici centri finanziari a livello mondiale, come Hong Kong, Dubai, Londra, Singapore, Milano e New York.

La selezione è stata elaborata dal Centro Studi, dal Comitato Scientifico Le Fonti e dalla redazione delle riviste, TV e quotidiani: i mensili Le Fonti Legal (la rivista N.1 degli Avvocati) e World Excellence (la rivista N.1 dei ceo) e diretti da Angela Maria Scullica, il quotidiano Finanza & Diritto e dal direttore di Le Fonti TV Giuseppe Di Vittorio. La selezione è avvenuta anche sulla base della survey diffusa presso oltre 40.000 contatti qualificati provenienti dal mondo delle imprese e delle professioni. Le Fonti si avvale di un Comitato Scientifico composto da esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e nel campo legale. Il Comitato Scientifico fornisce un apporto unico sia come Giuria nella selezione dei finalisti, che nel successivo supporto alla selezione dei vincitori.

L’ambito riconoscimento rappresenta un traguardo unico e mai raggiunto fin ora da uno studio sannita che testimonia la qualità e la professionalità delle prestazioni rese su tutto il territorio nazionale. Evidente l’importanza in ambito nazionale dei risultati raggiunti in questi ultimi anni in termini professionali, coronata l’altra sera con la consegna dell’ambito premio. Il premio è il riconoscimento anche alla passione, alla competenza ed alla capillarità dell’azione sul territorio italiano che lo studio offre da anni ai suoi clienti. Un motivo di orgoglio per l’intero territorio sannita che esporta in tutta Italia professionalità riconosciute come vere eccellenze. Lo Studio Porcaro Commercialisti è stato fondato da Mario Porcaro nel 1979, poi nel corso degli anni si è evoluto fino a diventare uno studio riconosciuto in ambito nazionale con sedi operative anche a Milano e Roma che conserva però la sua principale business unit a Benevento. Oggi fa parte del team anche la seconda generazione rappresentata da Andrea e Francesco Porcaro oltre ai partner storici Michele Grosso e Claudio Zollo e altri professionisti per un totale di 27 unità. A loro sono riconducibili numerose ed importanti operazioni con marchi nazionali ed internazionali dell’imprenditoria italiana. “Lavorare in team è il punto di forza del nostro studio specializzato nella gestione e risoluzione della crisi di impresa. Le richieste dei clienti vengono recepite e soddisfatte, mediante una gestione dinamica e interattiva che prevede l’uso di una modalità di aggiornamento che offre l’evidenza degli elementi essenziali dello stesso. Ci riteniamo dei problem solver a tutti gli effetti. L’ingresso in studio dei miei due figli, rispettivamente nel 2003 e nel 2010 ha dato un impulso importante alla crescita del nostro studio anche in termini di innovazione, ricerca e nuovi modelli di business. Ormai pur conservando i caratteri tipici di uno studio professionale di medie dimensioni, ci definiamo una vera e propria azienda nella gestione di tutte le dinamiche e siamo, in tal senso, i “consulenti di noi stessi”, ha dichiarato Il Founder Partner Mario Porcaro.