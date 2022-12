Studio professionale: come scegliere il miglior software gestionale

Spesso si pensa che la necessità di rendere automatici i processi e gestire grosse banche dati sia appannaggio solo delle aziende, specie quelle di medie o grandi dimensioni.

A ben guardare, però, anche uno studio professionale o un libero professionista hanno la necessità di rendere più efficiente il proprio lavoro.

Esattamente come un’azienda, infatti, deve gestire i rapporti con i clienti, svolgere il suo lavoro, rispondere alle e-mail, relazionarsi con fornitori e colleghi, portare avanti la propria contabilità.

Soprattutto i professionisti o gli studi che erogano servizi sanitari, contabili e legali verso i clienti, hanno bisogno di rendere efficiente il lavoro, nel rispetto anche delle normative vigenti.

Basti pensare alla gestione dei dati personali e al rispetto dell’ultima normativa europea sulla privacy, il GDPR, ma anche il rispetto delle scadenze contabili e, perché no, la gestione di attività di marketing e comunicazione per promuovere la propria attività.

Tenendo conto di questo, si intuisce facilmente come un gestionale studio professionale possa tornare utile anche a chi svolge la libera professione, pur non essendo titolare d’impresa.

In tal senso, il mercato attuale mette a disposizione molte soluzioni che possono svolgere singole funzioni o accorparne diverse.

Esistono gestionali in grado di automatizzare i rapporti con i clienti e gestire, ad esempio, la fatturazione e altri che invece portano avanti solo la contabilità.

A prescindere dalla funzione che dovrà automatizzare, è importante che ogni software possieda determinate caratteristiche per poterla volgere al meglio.

Software gestionale cloud vs software gestionale tradizionale

Con l’avvento del web e dei sistemi digitali anche il mondo dei software gestionali si è aggiornato, fino a offrire all’utenza e ai professionisti la possibilità di poter usufruire di gestionali online con memoria cloud. Questi sono preparati, di solito, da grandi aziende software, hanno formati standard, sono disponibili online e generalmente hanno un costo più basso rispetto a quelli tradizionali. Inoltre, gli aggiornamenti sono automatici, sono compatibili con la maggior parte dei sistemi operativi e possono essere espansi, in termini di accesso utenti, in base alle esigenze professionali.

Va detto, però, allo stesso tempo, che un software tradizionale viene costruito da zero, da una software house, e può quindi essere meglio personalizzato in base alle esigenze del professionista, oltre alla possibilità di avere un filo più diretto e un intervento immediato in caso di aggiornamenti, difficoltà d’utilizzo e manutenzione.

Affidabilità

L’affidabilità del software gestionale e della casa produttrice è uno degli aspetti principali da valutare.

È importante, infatti, che la software house che lo realizza abbia un’esperienza comprovata nel settore, sia magari specializzata proprio nella produzione dello specifico gestionale che serve e possa sviluppare in futuro innovazioni in grado di arricchirne le funzionalità. Allo stesso tempo, va testata anche la sicurezza del software, che deve quindi garantire le fluidità delle funzioni e soprattutto la protezione dei dati da gestire.

Interfaccia e compatibilità

Nelle attività che si svolgono tutti i giorni, spesso, non si ha il tempo da dedicare al funzionamento del software che deve, quindi, avere un’interfaccia semplice, gradevole, ma soprattutto intuitiva.

Solo in questo modo potrà agevolare e alleggerire il lavoro del professionista. È infine importante che sia compatibile con altri software presenti in Studio, così da accelerare l’automazione dei processi e delle funzioni.