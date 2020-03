Studio Rubino Avvocati affianca SoEni per la costituzione della start-up 

SoEni s.r.l. (Società Energetica Italiana) è una start-up operante nel settore energetico che incentra il proprio core business sulla commercializzazione di energia elettrica e gas, nonché sulle attività di progettazione e realizzazione di impianti volti alla riqualificazione e all’efficientamento energetico.

Lo Studio Rubino Avvocati, con un team guidato dal name partner Raffaele Rubino, ha affiancato la SoEni nelle attività utili: alla registrazione della società nell’anagrafica degli operatori detenuta dall’ARERA (Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente); all’ottenimento della licenza, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, per la vendita del gas naturale; all’approvvigionamento energetico, attraverso l’individuazione di fornitori leader nel settore energetico e la conclusione di contratti per la somministrazione di energia elettrica e gas; al rilascio di garanzie bancarie e assicurative con primari Istituti di Credito per l’avviamento dell’attività di fornitura; alla realizzazione di progetti inerenti la diffusione della mobilità elettrica nel nord-Italia attraverso la conclusione di affari con partner strategici.

Lo Studio Rubino Avvocati ha fornito a SoEni un supporto trasversale nel campo del diritto societario, in tutte le attività utili alla costituzione della società garantendo, attraverso efficaci trattative contrattuali, l’avviamento dell’attività principale e il consolidamento del business.