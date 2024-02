Studio Srm: Stranieri pazzi di Napoli e Campania, dall’estero quasi il 50% dei turisti

Gli stranieri amano Napoli e la Campania. E’ quanto emerge dallo studio realizzato da Srm su “Numeri, impatti e tendenze del turismo in Campania. Il ruolo della citta’ di Napoli” presentato stamattina alla Stazione marittima nella conferenza stampa di apertura dell’evento HospitalitySud (evento ideato e organizzato dalla Leader srl) dedicata alle forniture, ai servizi e alla formazione per l’hotellerie e l’extralberghiero. Relativamente all’anno 2022 “nella provincia di Napoli dove si rileva che su 100 turisti, ben 52 sono stranieri. Napoli, a differenza delle altre aree analizzata, gia’ presenta, quindi, una componente straniera maggiore di quella nazionale. Nel comune, il peso della domanda straniera e’ del 49,4 per cento”, si legge nello studio. In Campania “il 45,7 per cento dei flussi e’ legato al turismo straniero. E’ una domanda piu’ internazionalizzata rispetto al dato meridionale (36%) e piu’ in linea al dato nazionale (46,5 per cento)”.

Nel dettaglio, tra i Paesi esteri, prevale, in Campania, la provenienza dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dalla Germania e della Francia. Da tali mercati provengono 1,2 milioni di turisti, ovvero il 53 per cento della domanda estera della regione. Il 76 per cento di tali turisti scelgono la Campania per visitare la provincia di Napoli (949 mila turisti). Il successo della Campania – si evidenzia nello studio – e’ legato al suo potenziale turistico: “Su 59 iscritti nella Lista del patrimonio mondiale Unesco, 6 sono ubicati in Campania: il Centro storico di Napoli; la Costiera Amalfitana; Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata; il Palazzo reale di Caserta con il Parco, l’Acquedotto vanvitelliano e il Belvedere di San Leucio; il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con le Aree archeologiche di Paestum e Velia e la Certosa di Padula. A questi si aggiunge la chiesa di Santa Sofia (Bn) appartenente al sito nazionale I longobardi in Italia. Luoghi di potere (568-774 D.C.)”. Dal punto di vista balneare, in Campania si contano ben 19 comuni bandiera blu su 226 presenti in Italia.