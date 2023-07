Studio Unipol: Un italiano su tre litiga con il vicino. A Napoli il primato

Un italiano su tre discute o litiga con il vicino. E Napoli è la città più litigiosa (37%), seguita da Roma (34%), Cagliari (33%) e Torino (31%). Sono i risultati di una ricerca di Changes Unipol, elaborata da Ipsos, sulla vita condominiale degli italiani. I motivi di litigio sono molto diversi tra le città: rumore (29%) e comportamenti sgraditi dei condomini (27%) sono i principali, ma a Napoli si discute soprattutto per il parcheggio “selvaggio” (27%), a Verona per le spese di condominio (24%), a Roma per gli animali domestici (21%), a Torino (18%) per la raccolta differenziata e a Milano per la gestione delle biciclette (14%).Un italiano su 2 è insoddisfatto del proprio amministratore di condominio.

I romani sono i più scontenti (64%), seguiti da milanesi (56%) e napoletani (52%). I principali motivi di insoddisfazione sono legati alla scarsa capacità propositiva dell’amministratore per la risoluzione dei problemi condominiali (36%), la non soddisfacente gestione amministrativa (34%), ma anche la percezione di una certa distanza dalle esigenze dei condomini (34%).L’insoddisfazione per la gestione amministrativa è più presente a Roma (48%), Bologna (46%) e Napoli (44%), quella per la scarsa reperibilità dell’amministratore a Milano (45%) e Firenze (42%), mentre Torino (38%) e Firenze (31%) percepiscono una scarsa trasparenza nelle attività.Quasi tre italiani su quattro dichiarano di partecipare alle riunioni condominiali. Le città più attive sono Bologna e Bari, dove rispettivamente il 70% e il 59% dei condomini vi prendono parte quasi sempre. Le città più assenteiste, invece, sono Milano e Verona, dove un terzo non partecipa quasi mai alle assemblee condominiali.