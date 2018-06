“Study in Italy”, dagli States a Napoli per inventare le App

E’ on line sul sito “Study In Italy” (https://studyinitaly.esteri.it), portale dedicato all’internazionalizzazione del sistema universitario e alla gestione del programma di borse di studio del Governo italiano, la nuova intervista realizzata dall’agenzia 9colonne per il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese. Protagonista di oggi è Mikey Krieger, che dagli Usa si è trasferito a Napoli dove frequenta la Apple Developer Academy. L’accademia è stata istituita nel 2016 da Apple in collaborazione con l’Università Federico II. Il giovane sviluppatore racconta la sua esperienza tra studio, arte, cultura, sole e mare. Con le interviste di “Study in Italy” si va alla scoperta del mondo degli studenti stranieri in Italia: le loro ambizioni, i loro traguardi, le loro emozioni.