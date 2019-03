Stupro nella stazione Circum a Napoli, Salvini e De Luca: Galera a vita

I tre colpevoli dello stupro di gruppo alla 24enne all’interno di un ascensore nella stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano “possono stare in galera, per quello che mi riguarda, da qui all’eternità perché quello che hanno compiuto è un reato talmente rivoltante, talmente infame che davvero non c’è da avere nessuna pietà”. Queste le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando la violenza avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri e il fermo dei tre presunti responsabili da parte della polizia: giovani del posto che hanno tra i 18 e i 20 anni. “Sono tra quelli che ritengono che un ragazzo di 18 anni è pienamente in grado di distinguere il bene dal male, quindi, da questo punto di vista – ha aggiunto il governatore – nessun buonismo. Occorre avere il pugno di ferro”. “Non è tollerabile che una ragazza venga chiusa in un ascensore e violentata da tre animali perché di questo si tratta. Mi auguro – ha concluso De Luca – che ci sia davvero il pugno di ferro da parte della magistratura”. Sulla stessa lunghezza d’onda di De Luca il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Che affida a Twitter il suo commento. “Nessuna pietà per chi violenta donne e bambini, in galera a vita”.