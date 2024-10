Su Cusano News 7 debutta “Walden”, il nuovo talk show di Borgonovo

Roma, 16 ott. (askanews) – Il 18 ottobre alle ore 21, su Cusano News 7 (canale 234) debutta “Walden, la terra della libertà”, il nuovo talk show condotto da Francesco Borgonovo, che promette di diventare un punto di riferimento per il dibattito libero e senza filtri. Il programma andrà in onda live ogni venerdì sera, offrendo al pubblico una piattaforma dove tutto è permesso, nessuna opinione è troppo forte, nessuna idea censurata, e nessuna parola proibita.

“Walden, la terra della libertà” nasce con l’ambizione di aprire spazi di confronto su temi cruciali, spesso evitati o trattati in modo parziale altrove. Il format offre agli ospiti un terreno di dialogo senza limitazioni, con l’obiettivo di stimolare il dibattito pubblico su argomenti controversi e di grande attualità.

Il tema della prima puntata sarà l’identità, declinato attraverso un acceso dibattito su fascismo e l’avanzata delle destre in Europa. Ospiti di grande rilievo animeranno il confronto, tra cui: Emanuele Fiano (PD), Roberto Vannacci, Torben Braga (politico AfD), Christian Ragger(politico FPO), Aleksandr Dugin (politologo russo) e Marco Tarchi (politologo). Non mancheranno interviste esclusive a personalità di spicco come Vittorio Sgarbi, Giuseppe Cruciani, e Christian Raimo, che porteranno le loro visioni su questo tema complesso e divisivo.

“A Walden tutte le idee hanno cittadinanza” commenta Borgonovo, aggiungendo: “Nella prima puntata cercheremo di capire perché alcune posizioni stanno prendendo piede in Europa e lo faremo attraverso le personalità più demonizzate del Vecchio Continente”.

Con “Walden”, Francesco Borgonovo sfida il pubblico e i suoi ospiti a confrontarsi senza tabù, creando un luogo dove la libertà di pensiero e di espressione è assoluta.