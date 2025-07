Su Prime Video Saviano e Totti comedy show e Corrado Guzzanti premier

Roma, 10 lug. (askanews) – Arriverà su Prime Video il prossimo autunno “Roast in Peace”, il comedy show che riunisce quattro personaggi eterogenei come Roberto Saviano, Francesco Totti, Elettra Lamborghini e Selvaggia Lucarelli, vittime di sei comici che dovranno commemorare la loro “dipartita”. É sicuramente questa la novità più interessante fra le nuove produzioni della piattaforma in Italia, insieme al film “Il Ministero dell’Amore”, scritto e diretto dagli autori di “Boris” Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, con protagonista Pif. L’attore interpreta un cronista che nella propria testa ha un singolare “consiglio dei Ministri” che governa ogni sua decisione, guidato dal Premier Corrado Guzzanti.

Nella mattinata del “Prime Video Presents Italia 2025” che si è tenuto a Roma sono stati annunciati tutti i nuovi show, film e serie tv che vedremo tra il prossimo autunno e la prima parte del 2026. A novembre arriverà “Natale senza Babbo” scritto da Michela Andreozzi, con Alessandro Gassmann Babbo Natale in piena crisi esistenziale con una moglie, Luisa Ranieri, che ne prende le veci.

È tratto dai libri di Felicia Kingsley il film “Non è un paese per single”, ambientato in Toscana, con Matilde Gioli e Cristiano Caccamo, che arriverà su Prime nel 2026, come “Love Me, Love Me – Cuori Magnetici”, ispirato ai libri di Stefania S., con i Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva, e Luca Melucci. Michela Andreozzi torna invece a dirigere Diana Del Bufalo in “Ancora più Sexy”, sequel di “Pensati sexy”, sempre con Valentina Nappi.

Per quanto riguarda le serie di Prime Video Christian De Sica e Pietro Sermonti tornano protagonisti di “Gigolò per caso” ma questa volta ci sarà accanto a loro “La sex guru” Sabrina Ferilli. Sarà girata in Sicilia invece la nuova serie “Italian Postcards”, diretta dalla regista premio Oscar Jessica Yu che racconterà le disavventure tragicomiche di una giovane viziata ereditiera newyorkese spedita dal nonno a Palermo per lavorare come agente immobiliare.

Per quanto riguarda i reality show il primo a partire sarà “Holiday Crush”, con i The Jackal che dal loro divano commenteranno la vacanza tra sogno e trash di un gruppo di ragazzi. In autunno si vedrà anche Alessia Marcuzzi alla guida del reality “The Traitors Italia”, sei episodi con 14 personaggi che si dovranno destreggiare in una fitta trama di alleanze e tradimenti. Tornerà su Prime il format di enorme successo “LOL: Chi ride è fuori”, per la sesta stagione e anche con uno speciale Halloween.

In fine per lo sport su Prime Video oltre alla UEFA Champions League arriverà questo autunno anche l’NBA, con 87 partite in esclusiva.