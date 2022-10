Su quel che è cotto si versa acqua bollente

Che il Senatore Berlusconi sia persona colta e dotata di buona attitudine al comando non c’è alcun dubbio. Che attualmente dall’alto dei suoi ottantasei anni sia talvolta tradito dalla pur invidiabile memoria che ancora lo accompagna è altrettanto innegabile. Quanto appena scritto vuole essere una specie di chiave di lettura delle esternazioni che il personaggio sta facendo senza risparmiarsi nell’ultimo periodo. Dopo le dichiarazioni senza remore del Senatore in merito ai suoi rapporti di amicizia ritrovata e suggellata da vodka e lambrusco con l’ aspirante zar di tutte le Russie, arriva a definirlo un pacifista (sic!). Di lì a poco l’apologista meneghino deve aver capito di essere andato, di parecchio, fuori del seminato e ha cercato di porvi rimedio. Tanto è vero che il giorno successivo ha ritenuto di dover confermare i suoi Europeismo e Atlantismo, precisando la lunga professione di indiscussa fede che ha fatto nei suoi quasi trent’anni di vita politica. Uomo di buona pratica con gli studi classici, SuperSilvio deve aver dimenticato il detto dell’antica Roma, preso pari pari da uno dei vangeli,” nemo potest duobus dominis servire”, nessuno può servire due padroni. Se nella sacra scrittura l’affermazione andava diritta alla Chiesa parca e al Mondo opulento, nel caso all’ ordine del giorno i destinatari dell’affermazione sarebbero l’Europa e gli USA a occidente e la Russia con i suoi satelliti a oriente. Quanto esposto probabilmente ha fornito immediatamente a un’ autorevole testata quale è The Econonomist lo spunto per presentare, maldestramente, l’Italia come modello di ispirazione negativo per l’Inghilterra. Ha riproposto ai suoi lettori l’immagine ormai vista troppe volte e, senza dubbio, appartenente al passato, in cui risaltano pizza e spaghetti. Quell’autorevole pubblicazione poteva risparmiarsi l’uscita fuori dai luoghi e fuori dal tempo, bollendo in pentola il caso Truss. Per allargare le vedute di chi ancora è su quelle posizioni, vaghe e datate, valga la notizia dell’ultim’ ora che la EU, accettando le proposte italiane, ha dato corpo a un’intesa sui provvedimenti di contrasto al caro energia da adottare quanto prima. Niente male come canto del cigno del Professor Draghi, presente in quella assise per l’ultima volta in rappresentanza dell’ Italia . Intanto il mondo non ha rallentato la sua corsa né tantomeno lo ha fatto il Paese. I problemi che esistevano già prima dell’inizio della serie negativa che sta imperversando in lungo e in largo sul pianeta, sono rimasti allo status quo, verosimilmente involvendosi in diversi casi. Il problema Alitalia, oltre che incancrenito, si è esteso anche alla ITA, soggetto che sarebbe dovuto succedere a essa in qualità di nuova compagnia di bandiera. Il nuovo vettore si è già dimostrato un pozzo senza fondo, continuando a sperperare denaro pubblico. Si è così aggiunto un problema nuovo per l’economia del Paese, senza che ne sia stato risolto uno giá esistente da lungo tempo. Ciò che fa più pensare è il fatto che l’approccio per la risoluzione dello stesso appare ogni volta palesemente inadeguato, al limite del legittimo dubbio sulla capacità professionale dei commissari che si sono finora succeduti nella gestione della vicenda. Quel che è certo è che le parcelle che costoro hanno presentato alle casse dello stato, quindi ai contribuenti, recano importi inversamente proporzionali agli obiettivi raggiunti e ai risultati ottenuti. Questo non è l’unico caso di vicende aziendali rovinose e annose accentuate dal caro energia. L’antesignano è stato quello dell’ ex ILVA di Taranto, prototipo di azienda energivora, travolta da varie crisi già prima che iniziasse la pandemia. Molti altri sono i cosiddetti “tavoli di crisi” aperti presso il Ministero dell’industria che avrebbero bisogno di essere presidiati con il coltello stretto tra i denti e non con armi giocattolo come sta accadendo ora. Majora premunt, ci sono problemi più importanti che rubano la scena, questa potrebbe essere una risposta di quegli addetti ai lavori a chi chiedesse ragione del loro modo di operare a velocità più che ridotta. In campagna, per descrivere ciò che fa del rimedio un aggravante del male, si dice: “su quel che è cotto, si versa acqua bollente”. Venerdì è stato “quel giorno”, il dies ille evangelico in cui la premier incaricata di formare il governo da parte del Capo dello Stato, dopo essersi consultato con il predecessore, ha presentato i neo ministri scelti. La notizia è senz’altro positiva. Poco importa che ciò sia capitato di venerdì che, per chi è superstizioso, è uno dei giorni meno adatti a “dar principio all’arte”. Il giuramento del nuovo governo è stato scadenzato per sabato mattina e ciò è quel che conta. Nel corso dei secoli, la politica è stata più volte definita un’arte, a partire da Aristotele. Potrebbe succedere così che, per una volta, l’eccezione confermi la regola. Seppure improbabile, la sua concretizzazione sarebbe certamente la benvenuta.