Su Rai 1 “Qualcosa di lilla”, una 15enne e i disturbi alimentari

Roma, 26 mar. (askanews) – È stato presentato nella sede Rai di via Alessandro Severo il film tv “Qualcosa di lilla”, prodotto da Rai Fiction e Master Five Cinematografica in associazione con Ambrosia Italia, che andrà in onda giovedì 2 aprile in prima serata su Rai 1.

Il film è ispirato al libro omonimo (edito da Solferino e in uscita il 27 marzo) scritto da Maruska Albertazzi, che è autrice del soggetto con Christian Bisceglia e Fabrizio Bettelli, e affronta il delicato tema dei disturbi alimentari attraverso la storia di Nicole.

Nicole ha 15 anni, i genitori separati, la passione per la matematica e il peso di un’adolescenza che la fa sentire “non abbastanza”. La bulimia diventerà la stampella su cui reggersi mentre tutto fuori sembra crollare.

Alla conferenza stampa di mercoledì 25 marzo hanno partecipato la regista Isabella Leoni, Maruska Albertazzi. Con loro, gli interpreti Federica Pala, Alessandro Tersigni, Raffaella Rea, Margherita Buoncristiani e Miguel Bonini.

Presenti anche i produttori Davide Tovi di Master Five Cinematografica e Francesco Romeres ed Emanuele Cadeddu di Ambrosia Italia. Per Rai Fiction: Ivan Carlei, Laura Massacra e Amelia Pollicino.